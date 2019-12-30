Ankara’da ASKİ konut ve işyeri su fiyatı ne kadar? 

Ankara’da ASKİ su fiyatı ne kadar? Başkent’te konut ve işyeri su fiyatı arasında ne kadar fark var? Ankara’da atık su ücreti ne kadar? Ostim’de su fiyatı farklı mı? Ostim’deki işyeri sahipleri suyu nerden kaça alıyor?

Ankara’da ASKİ su fiyatı ne kadar? Başkent’te konut ve işyeri su fiyatı arasında ne kadar fark var?

Peki Ankara’da atık su ücreti ne kadar? Ostim’de su fiyatı farklı mı? Ostim’deki işyeri sahipleri suyu nerden kaça alıyor?

Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

Yazarımız Ferit Atmaca sizler için derledi:

Başkent’te malum içme suyu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ tarafından karşılanıyor.

Diğer illerde olduğu gibi Ankara’da da ASKİ konut ve işyerlerine, sanayi ve elçiliklere ayrı ayrı fiyat tarifesi uyguluyor.

Peki Ankara ’da ASKİ su fiyatı ne kadar? Başkent’te konut ve işyeri su fiyatı arasında ne kadar fark var? Ankara’da atık su ücreti ne kadar? Ostim’de su fiyatı farklı mı? Ostim’deki işyeri sahipleri suyu nerden kaça alıyor?

Başta belirtmek gerekir ki, suyun sade metreküp fiyatı ile faturaya yansıyan toplam tutar arasında büyük bir fark bulunur.

Bu fark “atık su” kalemi ile KDV gibi ekler ile aracı kurumların aldığı işlem ücretinden kaynaklanır.

Ankara’da suyun vatandaşa metreküp olarak maliyetini saptayabilmek için tüm bu kalemlerin bilinmesi gerekiyor.

Aralık 2019 tarihi itibariyle Ankara ASKİ su metreküp fiyatları şöyle:

KONUTLARDA: 5 TL+KDV=5.40 KURUŞ

Konutlarda suyun metreküp fiyatı 3.33 TL iken, her bir metreküp su için 1.67 kuruş da atık su bedeli alınmaktadır. Bunlara ek olarak bir de Katma Değer Vergisi vardır ki, bunun oranı da su fiyatı ile atık su fiyatının toplamının yüzde 8 kadardır. 1 metreküp su 5 TL ise, bunun KDV’si 40 kuruştur. Bu durumda Ankara’da konutlarda 1 metreküp suyun vatandaşa maliyeti 5.40 kuruştur.

21 OCAK 2019’DAN ÖNCE 7.70 KURUŞTU

Ankara’da 21 Ocak 2019’da suda yüzde 30 indirim yapılmıştı. Bu indirim sonucunda bugün Ankara’da konutlarda 1 metreküp suyun vatandaşa maliyeti 5.40 kuruş iken, 21 Ocak’tan önce bu rakam 7,70 kuruş idi.

İŞYERİ, SANAYİ VE ELÇİLİKLERDE: 13.72 KURUŞ

Ankara işyeri su fiyatları ise şöyle:

İşyerlerinde 1 metreküp suyun fiyatı 8.47 kuruş iken, atık su bedeli 4.24 TL. Toplamları olan 12.71 kuruşa yüzde 8 KDV eklenince, bu rakam 13.72 kuruşa çıkıyor.

Yani Ankara’da işyerleri 1 metreküp suyu 13.72 kuruşa mal ediyor.

Bunlara ek olarak bir de PTT’nin aldığı işlem ücreti var.

Sayacınız kartlı ise, mesai saatleri içerisinde PTT’den su yükleyebiliyorsunuz.

PTT, her bir işlem için 1 TL ücret alıyor.

Örneğin 50 TL’lik su almak istediğinizde PTT kartınıza 49 TL’lik su yüklüyor, 1 TL’yi işlem ücreti olarak kesiyor. Ve 50 TL ile 3.57 metre küp su alabiliyorsunuz.

Ayrıca AVM’lerde su matikler bulunuyor.

Kartınızla buralardan da su satın alabiliyorsunuz. Ancak bu makineler işlem ücreti olarak PTT’den daha yüksek bir oran kesinti yapıyor.

Bu nedenle, örneğimizdeki 50 TL ile PTT’den 3.57 metre küp su alırken (metre küpü 14 TL’ye geliyor), sumatiklerden 3.47 metre küp su satın alabiliyorsunuz ki bu durumda suyun metre küp maliyeti 14.4 TL’yi buluyor.

İŞYERİ SAHİPLERİ DERTLİ

Başkent’te özellikle küçük işyerleri, nihayetinde “işyeri” kategorisinde yer aldıklarından suyun metre küpüne 14 TL civarında ücret ödemekten hayli dertli. Mahalle arasında bir küçük esnaf düşünün… Günde 1 metreküp su tüketse, ayda 420 TL faturayla karşılaşıyor. 2 metre küp tüketse bu rakam 840 TL’ye çıkıyor. Küçük esnaf ASKİ’nin “işyeri tarifesi”nin yüksek olduğundan şikayet ediyor. Ayrıca “işyeri”nin ciroya göre “düşük”, “orta” ve “yüksek” diye ayrılıp, suyun buna göre fiyatlandırılmasının daha adil olacağı yönünde görüşler var.

ASKİ’ye duyurulur.

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