  • BIST 1.438,720
  • Altın 485,92
  • Dolar 8,4080
  • Euro 9,9300
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Ankara'da aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarpıp, alev aldı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 20 kişi de yaralandı.
Ankara'da aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı, Çayyolu kavşağında meydana geldi. Bodrum- Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 20 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşı olmayı reddetti, koronavirüsten öldü10 Eylül 2021 Cuma 15:27
  • Metro istasyonunda aşı seferberliği10 Eylül 2021 Cuma 15:18
  • MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ üyesi 11 kişi yakalandı10 Eylül 2021 Cuma 14:52
  • Lübnan'da yeni kabine açıklandı10 Eylül 2021 Cuma 14:41
  • Mutlulukları 3 saat süren çift, yüzük almaya gidiyordu10 Eylül 2021 Cuma 14:31
  • Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu 11 kişi Edirne'de yakalandı10 Eylül 2021 Cuma 14:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta10 Eylül 2021 Cuma 14:20
  • Vakıf üniversitesi Türkiye’de ilk 10’da10 Eylül 2021 Cuma 14:13
  • Trafik ve toplu taşımaya bağlı gürültüler, Alzheimer riskini artırıyor10 Eylül 2021 Cuma 14:11
  • 300’den fazla asker hastaneye sevk edildi10 Eylül 2021 Cuma 13:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti