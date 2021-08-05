  • BIST 1.421,150
  • Altın 496,64
  • Dolar 8,5200
  • Euro 10,0750
  • Ankara 36 °C
  • İstanbul 33 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 33 °C
»

Ankara'da ayran fabrikasında yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki ayran fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ankara'da ayran fabrikasında yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki ayran fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince yarım saatte kontrol altına alındı.

Yenimahalle'ye bağlı Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde bulunan ayran fabrikasında, öğle saatlerinde yangın başladı. Alevleri fark eden işçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Yangın, yarım saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. Fabrikanın dış cephesinin yandığı görüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orman yangınlarına müdahalede 4 bin 150 havuz ve gölet kullanılıyor05 Ağustos 2021 Perşembe 13:44
  • Gri kategoride aranan 'Cilo' lakaplı terörist etkisiz hale getirildi05 Ağustos 2021 Perşembe 13:43
  • Başkentte suç örgütüne 'hayalet araç' operasyonu05 Ağustos 2021 Perşembe 13:43
  • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son durumu paylaştı: 4 yangın kontrol altına alındı05 Ağustos 2021 Perşembe 13:32
  • Dört bölgede sağanak bekleniyor05 Ağustos 2021 Perşembe 13:27
  • Kaplumbağaya elleriyle su içirdiler05 Ağustos 2021 Perşembe 13:12
  • Yangınla mücadelede yüreklere su serpen gelişme05 Ağustos 2021 Perşembe 13:08
  • Orman yangınlarına helikopterler saatte 30 ton su taşıyabiliyor05 Ağustos 2021 Perşembe 13:07
  • Dörtyol'daki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü05 Ağustos 2021 Perşembe 13:02
  • Rusya’dan S-400 açıklaması: Aceleye gerek yok05 Ağustos 2021 Perşembe 13:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti