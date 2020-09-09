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Ankara'da banka nakil aracını soyan güvenlik görevlisi adliyede

ANKARA'da, görevli olduğu banka nakil aracındaki 4 milyon 400 bin TL'yi alarak kaçan ve polis tarafından yakalanan güvenlik görevlisi Ayhan B., eşi N.B., kardeşi Ş.B ve yardım ettiği iddia edilen H.D. ile birlikte adliyeye sevk edildi.
Ankara'da banka nakil aracını soyan güvenlik görevlisi adliyede

Yenimahalle ilçesinde Vatan Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi Ayhan B., aynı zamanda sürücüsü olduğu 34 TH 4594 plakalı banka nakil aracını banka şubesi önünde kaldırıma park edip, kasada bulunan 4 milyon 400 bin TL'yi alarak kaçtı. Ayhan B., banka şubesinin yakınında park halinde bulunan ağabeyi Selahattin B'ye ait 06 JV 629 plakalı otomobille kayıplara karıştı.

Olaydan sonra Ayhan B.'nin izini süren polis, şüphelinin Etimesgut ilçesinde saklandığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen eve operasyon düzenleyerek Ayhan B.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada Ayhan B.'nin çaldığı 4 milyon 400 bin TL ele geçirildi. Ayhan B. ile birlikte eşi N.B., kardeşi Ş.B ve yardım ettiği öne sürülen H.D. de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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