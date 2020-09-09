Ankara'da banka nakil aracını soyan güvenlik görevlisi adliyede

ANKARA'da, görevli olduğu banka nakil aracındaki 4 milyon 400 bin TL'yi alarak kaçan ve polis tarafından yakalanan güvenlik görevlisi Ayhan B., eşi N.B., kardeşi Ş.B ve yardım ettiği iddia edilen H.D. ile birlikte adliyeye sevk edildi.