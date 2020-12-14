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Ankara'da banka soygunu girişimi engellendi

Ankara'da banka soygunu girişimi engellendi
Ankara Valiliği, Etimesgut ilçesinde banka soygunu girişiminde bulunan zanlının güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucu yakalandığını bildirdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Etimesgut ilçesindeki Eryaman Mahallesi'nde bulunan banka şubesinde meydana geldi. Banka açıldıktan hemen sonra elinde tabanca ile içeriye giren M.A., elindeki çantayı gişedeki memurların önüne attı. Memurlardan kasadaki parayı çantaya koymalarını isteyen M.A.'ya, şubeden çıkarken banka güvenlik görevlisi ile bir vatandaş müdahale etti. Bu sırada M.A.'nın elindeki silah ateş aldı. Banka müşterilerinden C.S.Ç, vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır yaralandı. Etkisiz hale getirilen M.A., gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralanan C.S.Ç., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan C.S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs, güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup, müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir" denildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Banka şubesindeki soygun girişimine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde para dolu çantayla bankadan çıkmaya çalışan M.A.'ya önce bankada müşteri olarak bulunan C.S.Ç.'nin, daha sonra da güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği görüldü. Arbede sırasında M.A.'nın elindeki tabanca ile C.S.Ç.'ye ateş etmesi, hemen ardından güvenlik görevlileri tarafından yere yatırılıp etkisiz hale getirilmesi görüntüye yansıdı. C.S.Ç.'nin yaralı halde birkaç adım attıktan sona yere yığılması da görüntüde yer aldı.

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