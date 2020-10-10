  • BIST 1.166
  • Altın 487,703
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 18 °C
» »

Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı

Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı
Ankara'da kontrolden çıkan belediye otobüsü, üst geçit asansörüne çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü, yol üzerindeki yolcu durağı ve üst geçit asansörüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı
Ankara'da 'etek altı' taciz davasında beraat
Ankara'da 'etek altı' taciz davasında beraat
Ermenistan güçlerine ait zırhlı araçların imha edilme anları kamerada
Ermenistan güçlerine ait zırhlı araçların imha edilme anları kamerada
İskenderun'daki orman yangını yerleşim alanına sıçradı
İskenderun'daki orman yangını yerleşim alanına sıçradı
Koca: Salgın, eylül ayında Adana’da pik yaptı
Koca: Salgın, eylül ayında Adana’da pik yaptı
Freni boşalan kamyonu 2 kilometre geri gittikten sonra durduran sürücü konuştu
Freni boşalan kamyonu 2 kilometre geri gittikten sonra durduran sürücü konuştu
Son Eklenen Videolar
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İşgalden kurtarılan Cebrail ilinin köylerinde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor
İşgalden kurtarılan Cebrail ilinin köylerinde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor
Milli savaş uçağının motoru için iş birliği anlaşması
Milli savaş uçağının motoru için iş birliği anlaşması
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Estergon Kalesi'nde restoran yandı
Estergon Kalesi'nde restoran yandı
Azerbaycan Ermenistan'ın Yevlah kentine ikinci füze saldırısını engelledi
Azerbaycan Ermenistan'ın Yevlah kentine ikinci füze saldırısını engelledi
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti