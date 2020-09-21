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Ankara'da berber dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'da berber dükkanında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ankara'da berber dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 18.00 sıralarında Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak'taki bir berber dükkanında meydana geldi. Berberde tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşlerin yanına gelen Emrah K. tartışmabaşladı. Kavgaya dönüşen olayda Emrah K., yanında bulunan tabanca ile 2 kardeşe ateş etti. Ardından da olay yerinden kaçtı.  

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kardeş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ö. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Fırat Ö.'nün tedavisine devam ediliyor. Fırat Ö.'nün ayrıca silahla yaralama suçundan arandığı belirlendi. 

Cinayet şüphelisi Emrah K.'nın yakalanması için çalışma başlatırken, olay hakkında soruşturma sürüyor.

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