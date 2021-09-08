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Ankara'da besi çiftliğinde 'on numara yağ' üretimine suçüstü: 1.2 milyon TL ceza, 2 gözaltı

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, lisanssız toplanan yağlardan kaçak akaryakıt üretilen besi çiftliğine İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, 2 kişi suçüstü yakalandı.
Ankara'da besi çiftliğinde 'on numara yağ' üretimine suçüstü: 1.2 milyon TL ceza, 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'nca, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Akyurt ilçesinde bir besi çiftliğinde 'on numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Besi çiftliğine bugün Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda F.A. ve S.B., akaryakıt üretmek üzere 10 tonluk tanklar içerisine yağ ve benzeri malzemeleri doldurdukları sırada suçüstü yakalandı. 2 kişi gözaltına alınırken, firmanın atık yağları toplamak için Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu tarafından alınan herhangi bir ruhsat veya lisans belgesinin de olmadığı tespit edildi.

Lisanssız yağ toplayan ve yakıt haline getiren F.A. ve S.B.'ye 2872 sayılı Çevre Kanun'u gereğince toplam 1 milyon 207 bin 155 TL idari para cezası uygulandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

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