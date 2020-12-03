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Ankara'da bir bodrum katına yapılan baskında büyük vahşet!

Ankara'da bir bodrum katına yapılan baskında büyük vahşet!
Ankara'da alıkoydukları onlarca köpeği damızlık olarak kullanan köpek üretim evine yapılan baskında, havlamamaları için köpeklerin ses tellerinin kesildiği ortaya çıktı. 

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binanın bodrum katında hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda 23'ü yavru 68 köpek bulundu. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine yapılan denetimlerde bulunan köpekler, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yakalanan şüpheliye Hayvanları Koruma Kanunu'na göre sadece 12 bin 308 lira cezai işlem uygulandı. Sorumlular hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde bir binanın bodrum katında hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 23'ü yavru toplam 68 köpek bulunmuş 1 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı. 

Diğer yandan havlamaları için köpeklerin ses tellerinin kesildiği ortaya çıkarken, video yayınlayan şahıs şu ifadeleri kullandı: "Merdiven altı köpek üretim yerine bugün baskın yapıldı. Havlamasınlar diye ses tellerinin kesildiği ortaya çıktı. Bu hayvanları satın alan herkes bu görüntülerin nedenidir."

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