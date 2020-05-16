Ankara’da bir ilk: Mobil Koyun Banyoluğu 

Kahramankazan Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede, çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine verdiği desteği sürdürüyor. Belediye, Ankara’da bir ilke imza atarak, Mobil Koyun Banyoluğu hizmetini başlattı.

Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan mobil koyun banyoluğu, köy köy gezerek yetiştiricilerin işini kolaylaştıracak.

Kahramankazan Belediyesi, çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine sunduğu desteklere bir yenisini daha ekledi.

Yetiştiriciler talep etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla, ilçedeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin hizmetine sunulmak üzere Mobil Koyun Banyoluğu satın alındı. Belediye, gelen talepler doğrultusunda aldığı mobil koyun banyoluğunu, hayvan yetiştiricilerin hizmetine sunulmak üzere İlçe Ziraat Odası’na hibe etti. Mobil koyun banyoluğu, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Soğulcak Mahallesi’nde (Köyü) gerçekleştirilen törene, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk ile hayvan yetiştiricileri ve çiftçiler katıldı.

Koyunların banyo keyfi

Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan mobil koyun banyoluğunun ilk durağı ise Soğulcak Mahallesi oldu. Buradaki hayvan yetiştiricileri, koyunlarını mobil banyolukta yıkadı. Banyoluğun içerisine su ve ilaç konulmasına Başkan Oğuz da yardım etti. Banyoluğun hazırlanmasından ardından koyunlar tek tek buraya sokularak temizlendi. Koyunların temizlenmesi sırasında oldukça renkli görüntüler de yaşandı. Koyunların dezenfekte edilmesi amacıyla faaliyete geçirilen mobil koyun banyoluğu köy köy gezip hizmet vererek, hayvan yetiştiricilerinin işini kolaylaştıracak.

Çiftçi ve üreticimizin yanındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan’da çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, bu kapsamda hayvan yetiştiricilerden gelen talepler doğrultusunda mobil koyun banyoluğunu yaptırdıklarını söyledi. Banyoluğu ilçe ziraat odasına hibe ederek tüm yetiştiricilerin hizmetine sunduklarını anlatan Oğuz, “Ülkemiz için üreten, ülkemize değer katan çiftçi sanayici, hayvan yetiştirici tüm kesimlerin yanındayız. Tüm imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Koyun banyoluğu da bunun bir göstergesi olması açısından önemli. Bu hizmet, hayvan yetiştiricilerimizin işini oldukça kolaylaştıracak. Hayırlı olsun” diye konuştu.



Başkan Oğuz ayrıca, geçtiğimiz yıl çiftçilere yönelik verdikleri 1 milyon fide desteğini bu yıl da devam edeceklerini belirterek, 20 Mayıs’ta ilçedeki 500 çiftçiye yüzde 50 hibe desteğiyle 1 milyon sebze fidesi dağıtacaklarını söyledi.

Ankara’da bir ilk

Ziraat Odası Başkanı Öztürk, Kahramankazan Belediyesi’nin sürekli olarak çiftçi ve üreticinin yanında olduğunu belirterek, kendilerine verdikleri destekten dolayı Başkan Oğuz’a teşekkür etti. Mobil koyun banyoluğunun Ankara’da bir ilk olduğunu anlatan Öztürk, banyoluğun temel geçim kaynağı hayvancılık olan yetiştiricilerin işini büyük ölçüde kolaylaştıracağını kaydetti.

İşimiz kolaylaştırdı, eziyetten kurtardı

Hayvan yetiştiricileri de, küçükbaş hayvanlarının yılda iki kez ilaçlanan suda banyo yapması gerektiğini ifade eden ederek, “Geleneksel olarak yapılan banyo işi çok zorlu idi. Bu durum, hem hayvanlar açısından büyük bir eziyet hem de çiftçilerimiz açısından yorucu bir iş oluyordu. Bu mobil banyolukla işimiz artık daha kolay. Başkanımız Serhat Oğuz’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

