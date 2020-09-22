Ankara'da bir ilk olacak - temeli atıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi'nin ortak projesi ile geleceğin yıldız sporcularının yetiştirileceği Ankara'nın ilk Sporcu Fabrikası'nın temeli atıldı.

Geleceğin şampiyonları Altındağ'da yetişecek. Ulubey Mahallesi'nde yapımına başlanan "Sporcu Fabrikası" pek çok farklı branşta, başarılı sporcuların yetişmesini sağlayacak. 4200 metrekare büyüklüğündeki dev tesis, şimdiden Ulubey Mahallesi'ne güneş gibi doğdu.

"ALTINDAĞ'I ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ"

Altındağ'da yepyeni bir dönemi başlatacak olan dev tesis hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ'da sporu atağa kaldıracak, yeni spor tesislerini hayata geçirecek ve şampiyonları Altındağ'dan yetiştireceğiz demiştik. Bugün bu hayalimizi gerçek yapmak için gereken ilk adımı attık. Sporcu fabrikamızın yapımına başladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na katkılarından ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Altındağ'ı hep birlikte zirveye taşıyacağız inşallah..." dedi.

TÜRKİYE' YE ÖRNEK OLACAK

"Bu tesis, Türkiye'ye örnek olacak. Ankara'da ise tek olacak." diyen Başkan Balcı, "Hep söylediğim ve inandığım gibi geleceğin şampiyonları Altındağ'dan çıkacak inşallah... El ele vereceğiz, Altındağ'da; boks, taekwando, eskrim, güreş, okçuluk, yüzme, masa tenisi, basketbol, futbol gibi birçok branşta sporu öne çıkartarak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yön vereceğiz. Bunun yanında da tabii ki uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları da buradan yetiştireceğiz" dedi.