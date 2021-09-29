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Ankara'da Birlik Beypazarı'nda

Ankara'da Birlik Derneği Beypazarı'na kültür gezisi düzenledi. 
Ankara'da Birlik Beypazarı'nda

Dernek heyeti ilk önce Hırkatepe köyünde bulunan Osmanlı imparatorluğunun kurucusu Osman Bey'in Dedesi, Ertuğrul Gazinin babası, Gazi Gündüzalp'in kabrini ziyaret etti.
Dernek Başkanı Bayram Mutlu “Ecdadımızın kabrini ziyarete geldik, bu manevî hazzı yasamak çok değişik bir duygu” dedi.

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Daha sonra dernek heyeti Hırkatepe Köyü derneği ile Ankara'da Birlik Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinlikte Seğmen gösterileri, Beypazarı Muhtarlarının oynadığı kaşık oyunu ve tasavvuf musikisi sanatçısı Şerif Saka konseri ile devam etti. Hırkatepe köyü derneği tarafından misafirlere Ankara ve  Beypazarı yemeklerinden oluşan bir sofra kuruldu.

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TEŞEKKÜR ETTİ
Hırkatepe'deki programa Beypazarı Belediye Başkan yardımcısı Osman Karadede, Kızılay Başkanı, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ak Parti İlçe teşkilatı da katılım sağladı.
Bayram Mutlu, “Hırkatepe'deki programı organize eden Hırkatepeliler Derneği Başkanı ve Dernek Başkan Yardımcımız Gündüzalp Ünal Bey'e ve ekibine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Ankara’da Birlik Derneği Heyeti daha sonra Beypazarı Merkezinde Bulunan Beypazarı Hamam Müzesi ve diğer tarihi yerleri ziyaret etti. Katılımcılar bir süre çarşıda gezerek alışveriş yapıp ilçeden ayrıldılar. 
Ziyâret bitiminde Ankara'da Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu, Bir Ankara Derneği olarak ilçelerimizin kültürünü tanımak maksadıyla düzenlemiş olduğumuz gezilere Beypazarı ilçemizle devam ettik, daha öncesinde de Kızılcahamam ve Çubuk ilçelerini ziyaret etmiştik, bundan sonrada ziyaretlerimiz sürecek dedi.
 

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