  • BIST 96.399
  • Altın 375,973
  • Dolar 6,7906
  • Euro 7,4136
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

Ankara'da Birlik'ten Angara Havaları

Ankara'da Birlik Derneği Ankaralıları bu seferde instagram dan canlı yayında coşturdu.
Ankara'da Birlik'ten Angara Havaları

Ankaralı Saz ve ses sanatçısı Fatih Üstün, Ankarada Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu'nun instagramda canlı yayın konuğu oldu. 

Program öncesi bir konuşma yapan Bayram MUTLU malum koronavirus izalasyonundan dolayı  insanlarımızın evlerinde canı sıkılıyor. Bizde bir Ankara Derneği olarak Ankaralı hemşehrilerimize güzel bir akşam geçirecekleri sazlı sözlü bir eglence programı hazırladık dedi.

Program, Sanatçı Fatih Üstün'ün Kızılcahamam Türküsü "Meşeler gövermiş varsın göversin" isimli türküyü seslendirmesiyle açıldı. Ardından "Hüdayda" ve "Sarı Kız" gibi Ankara Oyun havaları ile izleyenleri costurarak devam etti. Programda İzleyenlerin istek parçalarına da yer verildi. 

Dernek Başkanı Bayram Mutlu program sonunda Sanatçı Fatih Üstün'e böylesine güzel bir programı bizlere ve Ankaralılara yaşattığı için teşekkür etti. Sanatçı Fatih Üstün de her daim Ankaralı hemşehrilerimizin emrindeyim dedi. Programa katılan izleyiciler program sonrası Bayram Mutlu'ya çok büyük keyif aldıklarını ve böyle güzel programların yenisini beklediklerini ifade ettiler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 34 ilde operasyon: 377 gözaltı13 Nisan 2020 Pazartesi 18:35
  • Ticaret Bakanlığından 'kredi kartı dolandırıcılığına' karşı uyarı13 Nisan 2020 Pazartesi 16:51
  • Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor13 Nisan 2020 Pazartesi 16:34
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı13 Nisan 2020 Pazartesi 15:34
  • Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında hummalı çalışmalar sürüyor13 Nisan 2020 Pazartesi 15:04
  • Burdur'da karantinadaki 145 kişi, yöresel oyunlarla evlerine gönderildi13 Nisan 2020 Pazartesi 13:56
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderdi13 Nisan 2020 Pazartesi 13:51
  • Açık cezaevlerinde 3 Mahkum koronavirüsten öldü13 Nisan 2020 Pazartesi 13:14
  • Başkentte sokağa çıkma yasağı sona erdi koronavirüs tedbirleri sürüyor13 Nisan 2020 Pazartesi 13:10
  • Eczanelerden maske teminine ilişkin yeni açıklama13 Nisan 2020 Pazartesi 12:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti