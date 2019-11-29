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"Ankara'da bisiklet yolları projesi için desteğe hazırız"

ABİDOSD Başkanı Murat Yumrutaş, Başkan Yavaş’ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve kısa sürede yapımına başlanacak bisiklet yolları projesi için, “Pratikte yaşanabilecek sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Tekrar oturalım konuşalım, biz desteğe hazırız” dedi. 
"Ankara'da bisiklet yolları projesi için desteğe hazırız"

Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Başkanı Murat Yumrutaş, Başkan Yavaş’ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ve kısa sürede yapımına başlanacak bisiklet yolları projesi için, “Pratikte yaşanabilecek sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Tekrar oturalım konuşalım, biz desteğe hazırız” dedi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 56 kilometrelik bisiklet yolu projesi, bisiklet kullanıcıları tarafından sevinçle karşılanırken, biz de İlksayfa Gazetesi olarak konunun uzmanı ile bu projeyi değerlendirdik. 12 yıldır yolları pedalla aşındırarak işine giden ABİDOSD Başkanı Murat Yumrutaş, projeyi başarılı bulduklarını, desteklediklerini ancak pratikte eksiklerin ve sıkıntıların yaşanabileceğini öngördüklerini ifade ederek, “Projenin başlamasına daha zaman var. Biz üstümüze düşen her desteği vermeye hazırız. Bizce eksik olan noktaları tekrar konuşabiliriz” dedi. Öte yandan Yumrutaş, Başkentlilerin bisikleti bekleyen bir çocuk gibi böylesine bir projeyi beklediklerini ifade etti. 

İLERDE METRODA SIKINTI YAŞANABİLİR

Başkan Yavaş’ın açıkladığı yolların daha çok metro odaklı olmasının ileride sıkıntıya neden olabileceğini ifade eden Yumrutaş, “Açıklanan yollar genellikle bisikletlinin ara noktalarda ulaşımı yapıp daha sonra yoluna metroyla devam edebilmesi için hazırlanmış. Bu yollarda bisiklet, scooter kiralayarak vatandaşın kullanması bu ulaşıma dahil olması hesaplanıyor. Fakat Ankaralılar bisikleti seviyor. Bisiklet olmayan ev neredeyse yok denecek kadar az. İnsanlar kendi bisikletlerini kullanacak. Ve kimse dışarıya, metro duraklarına bisikletlerini bırakıp gitmez. Metroyla yolculuğuna devam etmek ister. Metro kaç tane bisikletliye cevap verecek? Bizim düşüncemiz bu yolların parça parça değil bir bütün olarak inşa edilmesi ve sonra ona bağlanarak gelişmesi, yaygınlaşması.  Yani bir bisikletli istediği yere metroya ihtiyaç durmadan ilerleyebilmeli” dedi. 

4 KERE HASTANELİK OLDUM

Bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullandığını ve kendisi gibi on binlerce vatandaşın olduğunu ifade eden Yumrutaş, “Ben 12 yıldır İncesu’dan Atatürk Orman Çiftliği’ne bisikletle gidip geliyorum. Günde ortalama 25 km yol yapıyorum. Bisikletliyseniz ne yazık ki sürücüler tarafından çok önemsenmiyorsunuz. Önünüze kıranlar, sizi sıkıştıranlar korna çalıp çekilmediğinizde sizi ittirip düşürenler... Ben dört defa hastanelik oldum. Hepsinde de araçların bana temas etmesiyle dengemi kaybettim ve düştüm. Başkent’e bizler dernek olarak sosyal medyayı da işin içerisine kattığımızda on binlerce bisiklet kullanan insana ulaşıyoruz. Zaten böyle bir çalışmaya gerek daha güvenilir gerekse yeni bisiklet kullanacakların iyi bir başlangıç yapması için ihtiyacımız vardı” diye konuştu. 

ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ

Bisiklet yolları projesini desteklerini ancak yaşadıkları deneyimler doğrultusunda eksikler tespit ettiklerini belirten Yumrutaş, “Proje bizim yıllarca yaptığımız bir çabanın ve Mansur Başkanın büyük desteği ile bu noktalara gelmiştir. Fakat bizler bu işi her gün her dakika pratikte yaşayan insanlarız. Kendimize göre tespit ettiğimiz eksik noktalar var. Örneğin bu bisiklet yolları birbirinden kopuk değil tek parça yapılmalı daha sonra oraya bağlantılı şekilde büyütülmeli. Bu projeyi hazırlayan çok kıymetli insanlar var. Onlar biraz bu işin teorisinde masa başında kalmış. Önümüzde zaman var. Tekrar oturalım konuşalım. Elimizden gelen desteği vermeye hazırız” diye konuştu. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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