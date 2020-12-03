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Ankara'da bodrumda bulunan 68 köpek, tedaviye alındı

ANKARA'da, binanın bodrumunda kafeslerin içinde elverişsiz koşullarda tutulan farklı cinslerde 23'ü yavru 68 köpek, belediyenin hayvan barınağında gözlem altına alındı.
Ankara'da bodrumda bulunan 68 köpek, tedaviye alındı

Keçiören ilçesinde bulunan binanın bodrum katında, hayvan yaşamasına elverişli olmayan koşullarda köpek beslendiği ihbarı üzerine, söz konusu adrese baskın yapıldı. Kontrolde 23'ü yavru 68 köpeğin kafeslerde uygunsuz koşularda tutulduğu belirlendi. Köpekler, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne teslim edilirken, köpekleri bodrumunda tutan şüpheliye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5'inci Maddesi gereğince hayvan başına 181 TL olmak üzere toplam 12 bin 308 TL ceza uygulandı.

SES TELLERİNİN KESİLDİĞİ İDDİASI

Köpekler, Keçiören Belediyesi Hayvan Barınağı'nda gözlem altına alındı. Ses telleri kesildiği iddia edilen köpeklerden 4'ü, bu durumun tespit edilebilmesi için Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülerek incelemeye alındı. Köpeklerin ses tellerinin kesildiği tespit edilmesi durumunda şüpheli hakkında 'hayvanlara eziyet' suçundan soruşturma başlatılacağı belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI: TİCARETİ YAPILIYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, barınağı ziyaret ederek köpeklerin durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Altınok, köpeklerin tedavilerine başlandığını belirterek, "Köpekler çok bakımsız ve ticareti yapılıyor. Köpeklerde bir travma hali var, bunu görüyoruz. Temizlikleri, bakımları hatta beslenmeleri bile tam yapılmamış. Bir kısmının da ses telleri kesilmiş. Ses tellerinin kesildiğinin tespiti için 4 tanesini veterinerlik fakültesine gönderdik. Hayvanlar ses çıkarmasın ve komşular şikayette bulunmasın diye kesildiğini düşünüyoruz. Ya da sahiplenenler de bazen köpeğin çok sesinin çıkmamasını istiyor, ondan dolayı da kesmiş olabilirler. Biz köpekleri teslim aldık, bakımlarını ve temizliklerini hızla yapıyoruz. Veteriner kliniğimizde tedavileri yapılmaya devam ediyor" dedi. 

Başkan Altınok, köpeklerin bakımları yapıldıktan sonra sahiplendirileceğini söyleyerek, "Bunlar pahalı cins en çok rağbet gören köpekler, çocuklarımızdan isteyenlere sahiplendireceğiz.  İnşallah bu güzelleri sıcak bir yuvaya teslim edeceğiz. Veteriner fakültemizden ses telleriyle alakalı bir sonuç geldikten sonra, ayrıca eziyetten, zulümden ve işkenceden bir suç duyurusunda daha bulunacağız" ifadelerini kullandı.

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