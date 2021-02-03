  • BIST 1.511
  • Altın 423,941
  • Dolar 7,1706
  • Euro 8,6322
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara destek amaçlı izinsiz gösteride bir polisin kolu kırıldı

Dört polisin yaralandığı olaylarda gözaltına alınanlar hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.
Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara destek amaçlı izinsiz gösteride bir polisin kolu kırıldı

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara destek için yapılan izinsiz gösteriler sırasında bir polisin kolunun kırıldığı duyuruldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesindeki olayları protesto etmek amacıyla Kızılay'da toplanmaya çalışan marjinal grupların Ziya Gökalp Caddesi'nde görevli personele fiziki saldırıda bulunmaları ve tüm uyarılara rağmen eylemlerinde ısrar etmeleri üzerine 69 kişinin gözaltına alındığı" belirtildi.

Açıklamada, "yaya ve araç trafiğinin aksaması nedeniyle çevreden geçen vatandaşlar ve eylemciler arasında yer yer fiziki müdahaleye varan tartışmaların da yaşandığı yasa dışı eylem esnasında 1 polisin kolunun kırıldığı, 4 polisin de çeşitli yerlerinden yaralandığı" bildirildi.

Gözaltına alınanlar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyor03 Şubat 2021 Çarşamba 09:07
  • Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesine yönelik açıklama: Yapıcı ABD-Türkiye bağları kurmak isteniyor03 Şubat 2021 Çarşamba 09:07
  • Rus muhalif Navalnıy’a hapis kararından sonra muhalifler sokağa çıktı03 Şubat 2021 Çarşamba 09:06
  • ABD Senatosundan Biden'ın iki bakan adayına onay03 Şubat 2021 Çarşamba 09:05
  • Myanmar'daki darbe sonrası gözler Genelkurmay Başkanı Hlaing'a çevrildi03 Şubat 2021 Çarşamba 09:05
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı' genelgesi03 Şubat 2021 Çarşamba 09:02
  • İzmir'de 10 katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilendi03 Şubat 2021 Çarşamba 09:01
  • Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara destek amaçlı izinsiz gösteride bir polisin kolu kırıldı03 Şubat 2021 Çarşamba 08:59
  • AK Parti heyeti sel felaketinin yaşandığı İzmir'de temaslarını sürdürdü02 Şubat 2021 Salı 23:26
  • Tunceli Valiliği sosyal medyada çıkan ‘şehit’ haberlerini yalanladı02 Şubat 2021 Salı 23:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti