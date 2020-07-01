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Ankara'da boya deposunda yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki boya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kontrol altına alınırken, yanmaya devam bir bölümde söndürme çalışması sürdürülüyor. 
Ankara'da boya deposunda yangın

Kavaklı Sanayi Sitesi'nde bulunan boya deposunda, saat 11.00 sıralarında yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, binayı tamamen sardı. Depodan yükselen dumanlar, gökyüzünü kaplarken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, müdahale sonucu kontrol altına alınırken, yanmaya devam bir bölümde söndürme çalışması sürdürülüyor. 

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Boya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının deponun üst tarafında yer alan bir dükkanın bahçesinde yakılan ateşten çıktığı iddia edildi. Sanayi sitesi esnafından Arif Topaloğlu, yangını görünce hemen itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirterek, yaşanan patlamalar sonucu yangının büyüdüğünü ifade etti. Esnaf Abdullah Avcı ise yangının deponun üst tarafında bulunan dükkandan başlayarak boya deposuna sıçradığını anlatarak, "5-6 defa üst üste patlama oldu" diye konuştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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