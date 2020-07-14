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Ankara'da bulunan Özel Üniversiteler ve fiyatları

Türkiye'nin başkenti Ankara'da okumak isteyen öğrenciler, şehirde bulunan özel üniversiteleri merak ediyor. Devlet üniversitesine puanı yetmeyenlerin araştırdığı Ankara özel üniversite isimleri haberimizin detayında...
Ankara'da bulunan Özel Üniversiteler ve fiyatları

Ankara'da yaşayan veya Ankara'da yaşamak isteyenlerin merak ettiği Özel Üniversite isimleri yayımlandı. Devlet üniversitesine puanı yetmeyenleri yakından ilgilendiren Ankara özel üniversite isimlerini haberimizin detayından öğrenebilirsiniz. İşte ilçe ilçe Ankara’da bulunan özel üniversiteler, Ankara özel üniversiteler fiyatları, Ankara özel üniversiteler fiyatları 2020, Ankara’da bulunan özel üniversite fiyatları...

ANKARA'DA BULUNAN ÖZEL ÜNİVERSİTELER

2018 yılında kurulan Ankara Medipol Üniversitesi Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

2013 yılında kurulan Anka Teknoloji Üniversitesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunmaktadır

1997 yılında kurulan Atılım Üniversitesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunmaktadır

Atılım Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;

FEN FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

1994 yılında kurulan Başkent Üniversitesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunmaktadır

Başkent Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

1984 yılında kurulan Bilkent Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

Bilkent Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNSAN BİLİMLERİ VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ

1997 yılında kurulan Çankaya Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

Çankaya Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

2017 yılında kurulan Lokman Hekim Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

Lokman Hekim Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

2017 yılında kurulan Ostim Teknik Üniversitesi Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunmaktadır

Ostim Teknik Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

2009 yılında kurulan TED Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

TED Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

2003 yılında kurulan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;

FEN FAKÜLTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

2011 yılında kurulan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunmaktadır

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;

HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

1999 yılında kurulan Ufuk Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

Ufuk Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

2011 yılında kurulan Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

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