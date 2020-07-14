Ankara'da bulunan Özel Üniversiteler ve fiyatları

Ankara'da yaşayan veya Ankara'da yaşamak isteyenlerin merak ettiği Özel Üniversite isimleri yayımlandı. Devlet üniversitesine puanı yetmeyenleri yakından ilgilendiren Ankara özel üniversite isimlerini haberimizin detayından öğrenebilirsiniz. İşte ilçe ilçe Ankara’da bulunan özel üniversiteler, Ankara özel üniversiteler fiyatları, Ankara özel üniversiteler fiyatları 2020, Ankara’da bulunan özel üniversite fiyatları...
ANKARA'DA BULUNAN ÖZEL ÜNİVERSİTELER
2018 yılında kurulan Ankara Medipol Üniversitesi Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2013 yılında kurulan Anka Teknoloji Üniversitesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunmaktadır
1997 yılında kurulan Atılım Üniversitesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunmaktadır
Atılım Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;
FEN FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
1994 yılında kurulan Başkent Üniversitesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunmaktadır
Başkent Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
1984 yılında kurulan Bilkent Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır
Bilkent Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;
EĞİTİM FAKÜLTESİ
FEN FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İNSAN BİLİMLERİ VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
1997 yılında kurulan Çankaya Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır
Çankaya Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2017 yılında kurulan Lokman Hekim Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır
Lokman Hekim Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2017 yılında kurulan Ostim Teknik Üniversitesi Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunmaktadır
Ostim Teknik Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2009 yılında kurulan TED Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır
TED Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;
EĞİTİM FAKÜLTESİ
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2003 yılında kurulan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;
FEN FAKÜLTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2011 yılında kurulan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunmaktadır
Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;
HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1999 yılında kurulan Ufuk Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır
Ufuk Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;
EĞİTİM FAKÜLTESİ
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2011 yılında kurulan Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır
Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde bulunan fakülteler ve ücretleri;
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
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