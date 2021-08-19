Ankara'da bulunan tarihi köprülerin tam listesi

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ankara'da çok sayıda tarihi köprü bulunuyor. Ankara'daki tarihi köprüleri sizin için derledik.

ANKARA'DA KAÇ TANE TARİHİ KÖPRÜ VAR? ANKARA KÖPRÜ TARİHLERİ KAÇTIR? ANKARA MİMARİ ESERLERİ NELERDİR?

ANKARA KÖPRÜLERİ

Akköprü

1222 yılında, eski Bağdat ticaret güzergahının geçtiği bir konumda, Ankara Valisi Kızıl Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Köprü günümüze kadar sağlam durumunu koruyabilmiştir. Yenimahalle'nin bugüne kadar gelebilmiş nadir tarihi yapıtlarından biridir.

Kalecik Köprüsü

Kalecik Köprüsü; Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan tarihi bir taş köprüdür. Kitabesi veya hakkında başka bir kaynak olmadığı için tam yapılış tarihi bilinmemekle birlikte köprünün mimarisine bakarak Selçuklu Devleti döneminde inşa edilmiş olabileceği söylenebilir.

Çankırıkapı Köprüsü

Çankırıkapı Köprüsü; Ankara'da bulunan tarihi bir köprüdür. Çankırı Yolu üzerinde yer aldığı için adını buradan almıştır. ... Günümüzde yıkılmış, kalıntıları bile kalmamış olan bu köprü; 1375 yılında Mehmet bin Laçin tarafından Hacı isimli bir mimara yaptırılmıştır.

Bala Kesikköprü

Kırşehir merkez Kesikköprü Köyü'nde, Kızılırmak üzerinde kurulu olan köprü 1248 yılında Anadolu Selçukluları tarafından yaptırılmıştır. ... Kesikköprü 400 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde, 13 gözlü olup gözler sivri kemerlidir. Köprü 1616,1849,1925 ve 2004 yıllarında da onarım görmüştür.

Yenikent Köprüsü

Köprü, Yenikent Beldesi Eski Zir Deresi üzerinde yer almaktadır. Eskiden ilçe merkezi olan Zir Köyüne ulaşımda kullanılan köprü, kesme taşla kagir olarak yapılmıştır. Dört kemeri bulunan köprünün iki yanında, taş korkulukları bulunmaktadır. Köprünün ortadaki kemerlerinden biri diğerlerine göre daha yüksek olduğundan orta kısmı kenarlara göre daha yüksekçedir. Sağlam durumdaki köprü halen kullanılmaktadır. Kitabesi olmadığından yapılış tarihi ve yaptıran kişi bilinmemektedir.

Aynalı Köprü

Aynalı Köprü; Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan tarihi bir taş köprüdür. Kitabesi olmadığı için yapılış tarihi, kim tarafından yaptırıldığı ve mimarının kim olduğu gibi bilgiler hakkında kaynaklar olmasa da, yapının tasarımsal özelliklerine göre Osmanlı zamanında inşa edildiği düşünülmektedir. Aynalı Köprü, Akköprü ile beraber Çubuk Çayı üzerinde bulunan iki tarihi köprüden biridir. Eskiden Çankırı'ya giderken ulaşım bu köprü üzerinden sağlandığı için taşıt geçişine açıkken, artık yapılan alternatif yollar sonucunda sadece yayalar tarafından kullanılmaktadır.

Ördekli Köprüsü

Ördekli Köprüsü; Ankara'nın Altındağ ilçesi, Bentderesi mevkiinde Hatip Çayı üzerine inşa edilmiş küçük bir yaya köprüsüdür.[1] Yapım ve yıkım tarihleri bilinmemekle beraber köprü hakkında bilgilere ulaşılabilecek kaynakların sayısı da yok denecek kadar azdır. Osmanlı zamanında yapılmış olan köprünün, Cumhuriyet'in ilanından sonra şehrin hızla gelişip büyümeye başlamasıyla beraber zaman içerisinde yıkılıp unutulmuştur.

Tabakhane Köprüsü

Tabakhane Köprüsü Tabakhane Deresi üzerinde inşa edilmiştir. Köprünün batı ayağı Ortahisar'a kuruludur. Zaman içinde pek çok onarım geçirerek günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. İlk yapılışı Roma döneminde 1. yy'a kadar inmektedir. Köprü bugünkü durumu 19.yy'da kavuşmuştur. İki kademeli olarak yapılmış köprünün, ilk kademesi tek göze sahiptir. İkinci kademede ise altı oval kemerli göz mevcuttur.

Hacılar Köprüsü

Köprü Bilgileri: 14-15. yüzyılda inşa edilmiş Selçuklu mimari tarzında tek gözlü bir köprüdür. Yığma ve kesme taştan inşa edilen köprü, yer yer betonla sıvanarak orijinalliğini kaybetmiştir. Yakın tarihli yenileme yapılmamış olan köprü Koruma Kurulu kararıyla 1976 yılında 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.





