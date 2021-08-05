Ankarada Burs Veren Kurumlar

Birçok kişi Ankara’da üniversite öğrencilerine burs veren kurumları şu günlerde araştırma içerisine girmiştir. Bizlerde sizler için Ankara’da öğrenci burslarını araştırarak Ankara’da burs veren vakıfları aşağıda tablo halinde yer verdik.

ANKARA DA BURS VEREN KURUMLAR NELERDİR? İLETİŞİM BİLGİLERİ NEDİR?

Ankarada Burs Veren Kurumları Listesi

Gençleri Destekleme Vakfı

Adres: Aziziye Mahallesi Komşu Sokak No: 1/4 Aşağı Ayrancı Ankara

Telefon: 0 312 442 24 71 Ve 0 312 442 24 81

E-Posta: bilgi@gedevvakfi.org

Abdurrahman Tatlıcı Halefleri İlim Ve Hizmet Vakfı

Adres: Ulucanlar Caddesi Altındağ Ankara

Telefon: 0 312 310 82 93

E-Posta: gro.vahta@iglib

Necati Kayhan ASR-I Saadet Kültür Ve İlim Vakfı

Adres: İncesu Mahallesi, İncesu Caddesi No: 21 Çankaya Ankara

Telefon: 0 554 382 30 41

E-Posta: info@asr-isaadet.org

Sema Yazar Gençlik Vakfı

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2127. Sokak No: 18/1 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 219 50 60

E-Posta: sema@semayazar.org.tr

Rönesans Eğitim Vakfı

Adres: Refik Belendir Sokak No: 110 Yukarı Ayrancı Ankara

E-Posta: info@rev.org.tr

Sadise Ve Mustafa Köseoğlu Sağlık Eğitim Ve Araştırma Vakfı

Adres: Galleria AVM Arkası 1940. Sokak Beta Villaları Ümitköy Ankara

Telefon: 0 312 419 95 78

İmranlı Vakfı

Adres: 1459. Cadde 1467. Sokak No: 2/3 Çukurambar Ankara

Telefon: 0 312 284 40 81

E-Posta: bilgi@imranlivakfi.org

Hukuk Araştırma Vakfı

Adres: Yıldızevler Mahallesi 738. Cadde No: 4/B Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 439 06 75

Vakıf Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerine Burs Veriyor.

Abidinpaşa Merkez Camii Vakfı

Adres: Abidinpaşa Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi No: 54 Mamak Ankara

Telefon Numarası: 0 312 364 21 59

E-Posta: info@merkezcamiivakfi.org.tr

Ankara İlindeki Üniversitelerde Okuyan Öğrencilere Burs Veriyor.

Afrika Vakfı

Adres: Yukarı Öveçler Mahallesi 1286. Sokak No: 1/4 Çankaya Ankara

Telefon Numarası: 0 312 473 56 87

E-Posta: info@afrikavakfi.org

Vakıf, Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Bursları Vermektedir.

Ahlat Kültür Eğitim Vakfı

Adres: Gmk Bulvarı No: 37/6 Demirtepe Ankara

Telefon: 0 312 232 49 13

E-Mail: ahlatvakfi@gmail.com

Hece Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı

Adres: Sakarya Mahallesi Hacı Ayvaz Sokak No: 20 Samanpazarı Altındağ Ankara

Telefon: 0 312 442 30 00 Ve 0 312 309 65 65

E-Posta: burs@hecevakfi.org

Hece Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı Lisans Ve Önlisans Öğrencilerine Burs Veriyor.

ASVAK Ankara Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı

Adres: Süleyman Sırrı Caddesi No: 12/5-6-8 Sıhhiye Ankara

Telefon: 0 312 435 13 46

E-Posta: ssyv@ssyv.org.tr

ASVAK Ankara Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık Bilimleri Fakülteleri Ve Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Burs Veriyor.

Hukuk & Araştırma Vakfı

Adres: Yıldızevler Mahallesi 738. Cadde No: 4/B Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 439 06 75

Hukuk & Araştırma Vakfı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerine Burs Veriyor.

Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı

Adres: İnkılap Sokak No: 18/8 Kızılay Ankara

Telefon: 0 312 418 17 58

E-Posta: iletisim@trabzonvakfi.org.tr

Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı genelde Ankara İlindeki Üniversitelerde Eğitim Gören Trabzonlu Öğrencilere Burs Veriyor. Burs Başvuruları Eylül Ayında Yapılıyor.

Öğretmenler Vakfı

Adres: Ziyabey Caddesi 1420 Sokak 2/1 Balgat Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 286 18 83

E-Posta: bilgi@ogretmenlervakfi.org

Öğretmenler Vakfı Özellikle Ankara İlinde Okuyan Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burslar, Giyim Ve Gıda Yardımı Yapmaktadır.

Güven Eğitim Ve Sağlık Vakfı

Adres: Şehit Yavuz Oğuz Sokak No: 23 Emek Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 441 60 83

Güven Eğitim Ve Sağlık Vakfı Başarılı Üniversite Öğrencilerine Yeni Kayıt Ve Ara Sınıflar (Not Ortalaması 4 Üzerinden 3 Olan Ara Sınıflar) T.C Vatandaşlarına Burs Vermektedir. Başvuruları Ağustos Ayında Almaktadır.

Defne Muhtar Kent Eğitim Vakfı

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 20146 Sokak Demirler Atlas Plaza 14/13 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 490 90 91

E-Posta: info@dmkedu.org

Defne Muhtar Kent Eğitim Vakfı ABD Üniversite Eğitimi Yapacak Başarılı Öğrencilere Burs Vermektedir.

Mustafa Necip Alayeli Çağdaş Eğitim Vakfı

Adres: Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 175 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 418 97 09

E-Posta: info@mustafanecibalayelivakfi.com

Gerede Kültür Kalkınma Ve Dayanışma Vakfı

Adres: Hacı Bayram Mahallesi Güvercin Sokak No: 31 Ulus Altındağ Ankara

Telefon: 0 312 231 371 73 Ve 0 530 878 20 63

E-Posta: bilgi@gerkav.ogr.tr

Gerede Kültür Kalkınma Ve Dayanışma Vakfı Üniversite Öğrencilere Burs Veriyor.

Gülsan Eğitim Ve Kültür Vakfı

Hilal Mahallesi Rabindranath Tagore Caddesi (4. Cadde) No: 74 Yıldız Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 440 59 49

E-Posta: info@gulsanholding.com.tr

Gülsan Eğitim Ve Kültür Vakfı Yüksek Öğrenim Öğrencileri Burs Başvurularını Her Yıl 15 Eylül İle 30 Eylül Tarihleri Arasında Alıyor.

İhsan Arslan Vakfı

Adres: Kazım Özalp Mahallesi Koza Sokak No: 35/2 Gaziosmanpaşa Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 438 77 10

E-Mail: bilgi@ihsanarslanvakfi.org

M. İhsan Arslan Vakfı Lisans Ve Lisansüstü Öğrencilerine Burs Veriyor.

Gesi Kalkındırma Ve Yardımlaşma Vakfı

Adres: Talatpaşa Bulvarı Erzurum Sokak No: 6/A Hamamözü Ankara

Telefon: 0 312 324 10 65

E-Posta: gesivakfi@gesivakfi.org

Karataş Vakfı

Adres: Nene Hatun Caddesi 84/6 GOP Ankara

Telefon: 0 312 446 06 36

E-Posta: iletisim@karatasvakfi.org

Karataş Vakfı Gökçe Karataş Ve Emre Karataş Ankara İlindeki Yardıma İhtiyaç Duyan Öğrencilere Burs Veriyor.

Mülkiyeliler Birliği Vakfı

Adres: Konur Sokak No: 1 Kızılay Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 418 55 72 Ve 0 312 418 82 98

E-Posta: mulkiye@mulkiye.org.tr

Mülkiyeliler Birliği Vakfı Ankara Üniversitesi Öğrencilerine Burs Vermektedir, Başvurular Kasım Ayında Alınmaktadır.

Hızıroğlu Vakfı

Adres: III. Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir Yolu 42. Kilometre Alcı OSB Mahallesi 2013 Cadde No: 14 Sincan Ankara

Telefon: 0 312 328 85 47

Hızıroğlu Vakfı 1989 Yılında Kurulan Vakıf Lise Ve Üniversite Öğrencilerine Burs Vermektedir.

AD-VAK Adıyaman İl Ve İlçeleri Eğitim Vakfı

Adres: Karanfil Sokak No: 21/9 Kızılay Ankara

Telefon: 0 312 418 85 89

E-Posta: info@advak.org.tr

AD-VAK Adıyaman İl Ve İlçeleri Eğitim Vakfı Ankara İlinde Okuyan Adıyamanlı Öğrencilere Yönelik Burs Vermektedir. Burs Başvuruları 15 Eylül 30 Eylül Tarihleri Arasında Yapılır.

Altay Kültür Sanat Ve Eğitim Vakfı

Adres: Bayındır 2 Sokak Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 419 77 36

Altay Kültür Sanat Ve Eğitim Vakfı Maddi İhtiyacı Bulunan Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerine Karşılıksız Burs Vermektedir.

Sebahattin Yıldız Eğitim Vakfı

Adres: Mevlana Bulvarı No: 174/A Balgat Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 253 60 00

E-Posta: info@yildizlarsssholding.com.tr

Mesvak Müteşebbis Gelişim Vakfı

Adres: Güven Mahallesi Cinnah Caddesi Farabi Sokak Gülçur Apartmanı No: 30/2 Kavaklıdere Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 466 05 44

E-Posta: iletisim@mesvak.org

Mesvak Müteşebbis Gelişim Vakfı Bilimsel, Sanatlar Araştırmalar Yapan Araştırmacılara Ve Eğitimcilere Burs Veriyor.

Haberal Eğitim Vakfı

Adres: Fevzi Çakmak Caddesi 10. Sokak No: 45 Bahçelievler Ankara

Telefon: 0 312 212 68 68

PEKVA Pınar Eğitim Kültür Sağlık Ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı

Adres: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeşilay Caddesi No: 36 Yenimahalle Ankara

Telefon: 0 312 332 42 00

E-Posta: info@pekva.com

GİRSEV Giresun Sağlık Eğitim Ve Sosyal Dayanışma Vakfı

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Onur İş Hanı Kat: 6 No: 148 Kızılay Ankara

Telefon: 0 312 418 28 08

E-Posta: info@girsev.org

GİRSEV Giresun Sağlık Eğitim Ve Sosyal Dayanışma Vakfı ‘na Burs Başvuruları Ağustos Ayı İçerisinde Vakıf Genel Sekreterliğinden Temin Edilecek Burs Başvuru Formu İle Yapılır.

Hüseyin Gazi Kültür Ve Sanat Vakfı

Adres: Aziziye Mahallesi Marmara Sokak No: 48 Daire: 1 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 431 25 30

SEYEV Seda Yekeler Eğitim Vakfı

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2131. Sokak 16/1 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 428 14 16

E-Posta: info@seyev.org

ANAÇEV Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı

Adres: Kennedy Caddesi No: 53/3 Kavaklıdere Ankara

Telefon: 0 312 436 71 15

E-Posta: anacev@tr.net

ANAÇEV Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı Başarılı Ve Yardıma Muhtaç İlköğretim, Orta Öğretim Ve Üniversite Öğrencilerine Burs Vermektedir.

Adnan Kahveci Vakfı

Adres: Bahçelievler Mahallesi 52. Sokak Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 215 75 88

E-Posta: info@adnankahveci.org.tr

Çan-Vak Çankırılılar Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 231 27 27

Hekimler Birliği Vakfı

Adres: Sakarya Mahallesi Başşehir Sokak No: 23 Cebeci Altındağ Ankara

Telefon: 0 312 363 77 13

Hekimler Birliği Vakfı Öğrenci Genelde Sağlık Alanındaki Orta Ve Yüksek Öğrenim Kurumlarındaki Öğrencilere Barınma Yerleri, Yiyecek, Giyecek Yardımları Ve Burslar Sağlamaktadır.

Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı

Adres: Uğur Mumcu Caddesi Uğur Mumcunun Sokağı 35/A GOP Ankara

Telefon: 0 312 310 77 72

Erbakan Vakfı

Adres: Nasuh Akar Mahallesi 1403 Sokak No: 12 Balgat Ankara

Telefon: 0 312 284 36 63 Ve 0 312 284 36 64

E-Posta: bilgi@erbakanvakfi.org.tr

Gönüllerde Birlik Sosyal Dayanışma Eğitim Sağlık Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı

Adres: Hacettepe Mahallesi Dutlu Sokak No: 21 Altındağ Ankara

Telefon: 0 312 312 18 88 Ve 0 312 312 18 80

E-Posta: iletisim@gonullerdebirlikvakfi.org.tr

Gönüllerde Birlik Sosyal Dayanışma Eğitim Sağlık Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı Başarılı Ve İhtiyaç Sahibi, Her Seviyede Öğrencilere Karşılıksız Burs Vermektedir.

Dİ-VAK Divriği Kültür Ve Dayanışma Vakfı

Adres: Aydınlar Sokak Pir Sultan Sokak No: 8 Sokullu Dikmen Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 480 76 04

Dİ-VAK Divriği Kültür Ve Dayanışma Vakfı Kendi Başına Okuma İmkanı Bulunmayan Ahlaklı, Çalışkan Öğrencilere Okumalarına Yardımcı Olmak Amacıyla Burs Vermektedir.

Ispartalılar Eğitim Kültür Sağlık Turizm Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

Adres: Kızılay Mahallesi İzmir Caddesi No: 46 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 419 50 42

Günün Vakfı (Günün Yardımlaşma Hizmet Ve Eğitim Vakfı)

Adres: Ataç 1 Sokak Derya Apartmanı 29/25 Kızılay Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 433 21 20

Suvak Sağlıkta Umut Vakfı

Adres: Güneş Sokak No: 29/2 Aşağıayrancı Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 437 84 66

E-Mail: bilgi@suvak.org.tr

ADYAV Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı

Adres: Atatürk Bulvarı Selcan İş Hanı 127/523 Kat: 5 Bakanlıklar Ankara

Telefon: 0 312 425 47 02

ADYAV Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı Eylül Ayı Sonuna Kadar Burs Başvurusu Almaktadır.

Hacettepe Eğitim Araştırma Ve Hizmet Vakfı

Adres: Şair Nedim Sokak No: 21/1 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 232 44 25

E-Posta: vakif@hacettepevakfi.org

Alperen Ocakları Eğitim Kültür Ve Dayanışma Vakfı

Adres: Sakarya Mahallesi Tekin Sokak No: 7 Hamamönü Altındağ Ankara

Telefon: 0 312 311 38 00

E-Posta: info@alperenocaklari.org.tr

Dede Korkut Vakfı

Adres: İzmir 2. Cadde Konak Apartmanı Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 466 30 66 Ve 0 532 453 64 98

Hocaoğlu Bilim Kültür Eğitim Ve Sosyal Hizmet Vakfı

Adres: Tuna Caddesi Sağlık 1 Sokak Kızılay Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 430 23 61

Ali Tepe Çağdaş Eğitim Ve Sağlık Vakfı

Adres: Kızılay Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 47 Daire: 3 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 431 32 84

Abdurrahman Sema Karamanlıoğlu Eğitim Sağlık Kültür Vakfı

Adres: Tunalı Hilmi Caddesi Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 428 80 00 Ve 0 312 428 81 35

ÇESAV Çevre Eğitim Sağlık Ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı

Adres: Kızılay Mahallesi Bayındır 2 Sokak No: 59 Daire: 6 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 417 49 25

Avrasya Kalkınma Ve İşbirliği Vakfı

Adres: Samanyolu Caddesi Altındağ Ankara

Telefon: 0 312 496 18 42 Ve 0 312 442 40 64

Abdülkadir Özkan Eğitim Vakfı

Adres: Maltepe Mahallesi Akıncılar Sokak No: 21 Daire: 2 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 232 37 20

BOSEV Büyük Ortadoğu Sağlık Ve Eğitim Vakfı

Adres: İvedik Caddesi No: 338/A-B Yenimahalle Ankara

Telefon: 0 312 311 60 65

Vakıf Her Yıl Yüze Yakın Öğrenciye Burs Vermektedir.

Doç. Dr. Olcay Birgül Eğitim Vakfı

Adres: Adakale Sokak 32/12 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 431 59 92 Ve 0 312 210 51 22

Ankara İli Ayaş İlçesi Kültür Kalkınma Ve Yardımlaşma Vakfı

Adres: Maltepe Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 112 Daire: 2 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 230 77 25

GADAV Gazeteciler Dayanışma Vakfı

Adres: Meşrutiyet Caddesi Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 419 05 88

Ali Rıza Sungur Vakfı

Adres: Çiğdem Mahallesi 1570 Sokak No: 5 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 286 04 20

Alparslan Türkeş Vakfı

Adres: Meşrutiyet Caddesi Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 430 40 69

Seriyye İlim Fikir Eğitim Ve Kültür Vakfı

Adres: Sezenler Caddesi Çankaya Ankara

Telefon: 0 532 691 66 23

Sait Ulusoy Sağlık Eğitim Ve Teknoloji Vakfı

Adres: Dostlar Sitesi B Blok Kat: 8 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 267 07 12

PARLAR Vakfı ODTÜ Prf. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim Ve Araştırma Vakfı

Adres: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 1661 Sokak No: 12 Beytepe Ankara

Telefon: 0 312 227 02 73

E-Posta: parlar@parlar.org.tr

Farukiye İlim Araştırma Yayma Ve Yardımlaşma Vakfı

Adres: Doğu Mahallesi Abdullah Faruki Caddesi Alaaddin Fersafi Sokak No: 7 Altındağ Ankara

Telefon: 0 312 324 44 00 Ve 0 312 347 76 59

E-Posta: bilgi@fiav.com.tr

Babür Tarıkahya Vakfı

Adres: Cemal Gürsel Caddesi Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 319 13 96 Ve 0 312 319 77 26

Elazığ Kültür Ve Tanıtma Vakfı

Adres: Sokullu Mehmet Paşa Caddesi Ece Sokak No: 15/3 Dikmen Ankara

Telefon: 0 312 480 28 80

E-Posta: info@elazigvakfi.org.tr

ADLEV Atatürkçü Düşünce Ve Laik Eğitim Vakfı

Adres: Batıkent Kültür Ve Alışveriş Merkezi (Meydan AVM) Batıkent Bulvarı No: 255 Kat: 1 Büro No: 19 Batıkent Ankara

Telefon: 0 312 231 96 36

E-Posta: adlevmerkez@hotmail.com

ADLEV Atatürkçü Düşünce Ve Laik Eğitim Vakfı Öğrenci Bursları, Giyim Ve Ulaşım Yardımları Vermektedir.

ESVAK Eskişehir Mezunları Ve Eskişehir’den Yetişenler Vakfı

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 229 93 44

Başkent Niğde Vakfı

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 55/1 Maltepe Ankara

Telefon: 0 312 231 79 91

Ahmet Yesevi Vakfı

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Özvevren Sokak Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 230 13 23 Ve 0 312 230 03 23

BOLDAV Bolvadinliler Dayanışma Vakfı

Adres: 357. Cadde 362. Sokak Hakan Apartmanı No: 3/2 Demetevler Ankara

Telefon: 0 506 795 98 22

BOLDAV Bolvadinliler Dayanışma Vakfı İhtiyaç Sahibi Üniversite Öğrencilerine Burs Vermektedir.

Ali Müzeyyen Erhan Demir Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı

Adres: Ziya Gökalp Caddesi Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 425 10 15

Erişen Eğitim Vakfı

Adres: Nene Hatun Caddesi Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 446 29 60

Sami Efendi İlim Ve Kültür Yardımlaşma Vakfı

Adres: Samiefendi Caddesi 31/4 No: 20 Demetevler Ankara

Telefon: 0 312 334 98 84

E-Posta: bilgi@samiefendi.org

Dostluk Yardımlaşma Vakfı

Adres: Bayındır 2 Sokak No: 49/2 Kızılay Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 417 49 06

E-Posta: dostyardimva@ttmail.com

Bakkaloğlu Vakfı

Adres: Balgat Mahallesi 1. Cadde Kardeşler Apartmanı No: 33 Daire: 2 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 287 23 20

ERKÜSAV Erzincanlılar Kültür Ve Sağlık Vakfı

Adres: Necatibey Caddesi Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 418 35 92

ERVAK Anadolu Erenleri Kültür Ve Sanat Vakfı

Adres: Meneviş Sokak No: 70/3 Aşağı Ayrancı Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 426 14 40

E-Posta: bilgi@ervak.com.tr

BİLAY Bilgi Araştırma Ve Yönetim Vakfı

Adres: 1322 Cadde Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 472 96 01

ESAGEV Ekonomik Ve Sosyal Düşünce Araştırma Geliştirme Vakfı

Adres: Eskişehir Yolu Ufuk Üniversitesi Caddesi Arma Kule Kat: 10 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 468 46 00 Ve 0 312 395 21 62

E-Posta: iletisim@esagev.org

Samiye Naim Eğitim Vakfı

Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 55/8 Kızılay Ankara

Telefon: 0 312 433 41 49 Ve 0 312 431 53 59

E-Posta: bilgi@samiyenaimegitimvakfi.com.tr

GESDAV Gülhaneliler Eğitim Sağlık Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

Adres: 1332. Sokak Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 430 58 83

ATEG Ankara Teknik Eğitim Geliştirme Vakfı

Burslar Lisans Öğrencilerine Yöneliktir. Burs Başvuruları Temmuz Ve Eylül Ayları Arası Alınır. Burs Yılda 9 Ay Süre İle Ekim Ve Haziran Aylarında Ödenir.

Adres: Çankaya Caddesi No: 26/1 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 441 50 00

KAFDAV Kafkas Araştırma Kültür Ve Dayanışma Vakfı

Adres: Sakarya Mahallesi Tekin Sokak No: 17 Hamamönü Mevkii Altındağ Ankara

Telefon: 0 312 419 73 00

İnfak Yardım Ve Dayanışma Vakfı

Adres: Hacı Bayram Mahallesi Çankırı Caddesi Tuncay İş Hanı 24/18 Kat: 7 Ulus Ankara

Telefon: 0 312 310 52 40

E-Posta: info@infakvakfi.org

Server Basın Yayın İlim Ve Sosyal Dayanışma Vakfı

Adres: GMK Bulvarı No: 24/8 Demirtepe Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 229 82 44

Hacı Cemal Sirkeci Vakfı

Adres: Cinnah Caddesi Kuloğlu Sokak Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 438 20 66 Ve 0 312 139 47 15

BİSAV Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma Ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 94/3 Maltepe Ankara

Telefon: 0 312 232 08 85

E-Posta: bilgi@bisavvakfi.org

Ankara İli Nallıhan İlçesi Kültür Kalkınma Ve Yardımlaşma Vakfı

Adres: Kızılay Mahallesi Tuna Caddesi No: 22 Daire: 7 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 435 93 13

Başkent Mesleki Eğitim Vakfı

Adres: Alınteri Bulvarı OSTİM İş Merkezleri C Blok Kat: 4 No: 29/28 OSTİM Yenimahalle Ankara (İtfaiye Karşısı)

Telefon: 0 312 354 88 48

MEKDAV Mahrumlarla Ekonomik Kültürel Dayanışma Vakfı

Adres: Özevler Mahallesi İvedik Caddesi 946. Sokak No: 12/A Yenimahalle Ankara

Telefon: 0 312 346 76 76

Anadolu Yetiştirme Ve Hayır Vakfı

Adres: Sanayi Caddesi Sanayi Han Altındağ Ankara

Telefon: 0 312 324 27 09

Büyük Anadolu Vakfı

Adres: Türkocağı Caddesi No: 36/2 Balgat Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 212 26 36

Kahramanmaraşlılar Eğitim Vakfı

Adres: Kızılay Mahallesi Bayındır Sokak No: 5 Daire: 16 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 433 85 48

Batıkent Kültür Eğitim Vakfı

Adres: Fevzi Çakmak Sokak No: 2 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 231 28 00 Ve 0 312 231 28 10

Nazmi Toker Ve Edibe Toker Vakfı

Adres: Kızılay Mahallesi 2. Sümer Sokak No: 38 Nazmi Toker Apartmanı Daire: 20 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 230 29 00

Sütçüler Eğitim Kültür Dayanışma Ve Kalkındırma Vakfı

Adres: Bahçelievler Mahallesi Bişkek Caddesi No: 139 Daire: 4 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 223 33 99

Ordu İli Kültür Ve Kalkınma Vakfı

Adres: Libya Caddesi No: 11/2 Ahmetler Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 431 04 04 Ve 0 533 142 16 52

E-Posta: bilgi@orduvakfi.org.tr

İSİLAY İslami İlimleri Araştırma Ve Yayma Vakfı

Adres: Şenlik Mahallesi Düz Sokak No: 6 Keçiören Ankara

Telefon: 0 312 380 62 67

İSİLAY İslami İlimleri Araştırma Ve Yayma Vakfı Lisans Ve Lisans Üstü Öğrencilere Burs Vermektedir.

ANTES Arif Nevin Tamaç Sağlık Ve Eğitim Vakfı

Adres: Büyükelçi Sokak Çankaya Ankara

Telefon: 0 533 271 78 23

Dr. Abdulkadir Alpaslan İskilip Kültür Tanıtma Ve Eğitim Vakfı

Adres: Küçük Esat Caddesi Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 419 54 19

Hacı Mehmet Oğlu Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

Adres: Dodurga Mahallesi İletim Caddesi Gizem Sitesi No: 5/B Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 245 45 45

DEÇSAV Dünya Eğitim Çevre Ve Sağlık Vakfı

Adres: Yukarı Bahçelievler Mahallesi 74. Sokak No: 4/1 Bahçelievler Ankara

Telefon: 0 555 890 24 10

DEÇSAV Dünya Eğitim Çevre Ve Sağlık Vakfı Her Yıl Zeka Oyunları Ya Da Yetenek Alanlarında Başarılı 500 Çocuğumuza Yıllık Burs; Üst Üste İki Kez Ya Da Aralıklarla Üç Kez Başarılı Olanlara İse Tahsil Hayatının Sonuna Kadar Burs Vermektedir.

Barla Eğitim Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı

Adres: Güçlükaya Mahallesi Derya Sokak No: 3/22 Keçiören Ankara

Telefon: 0532 251 92 77

E-Posta: vakifbarla@gmail.com

Barla Eğitim Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Her Kademedeki Öğrencilere Yurt İçi Ve Yurt Dışı Karşılıksız Burs Vermektedir.

ESKAV Eğitim Ve Sağlıkta Kalite Vakfı

Adres: Değol Caddesi Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 341 58 98

Necmi Şahin Eğitim Vakfı

Adres: Çankaya Mahallesi Farabi Sokak No: 12 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 468 28 31

BİRKONSEV Birleşik Kafkasya Konseyi Kültür Sanat Eğitim Ve Yardımlaşma Vakfı

Adres: 2416. Cadde Yenimahalle Ankara

Telefon: 0 312 231 08 75 Ve 0 312 255 18 64

AEVİM Ankara Eğitim Ve İnşaat Mühendisleri Vakfı

Adres: Atatürk Bulvarı Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 433 03 82

BEYVAK Beypazarı Kültür Kalkınma Ve Yardımlaşma Vakfı

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 229 06 68

Ankara Kültür Ve Eğitim Vakfı

Adres: Kubilay Sokak Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 435 00 56 Ve 0 312 433 64 05

Şebinkarahisar Ve Çevresi Kalkınma Dayanışma Ve Kültür Vakfı

Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 21/7 Yenişehir Ankara

Telefon: 0 312 432 12 02

E-Posta:info@sebinkarahisar.org.tr

Dr. Mustafa Kemal Gavuzoğlu Ve Bedriye Gavuzoğlu Vakfı

Adres: Kocatepe Mahallesi Ebu Ziya Tevfik Sokak No: 10 Daire: 2 Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 438 63 76

Bilişim Teknolojileri Sağlık Ve Eğitim Vakfı

Adres: 1508 Sokak Çankaya Ankara

Telefon: 0312 435 37 32

UNÇEV Ünye Çağdaş Eğitim Ve Kültür Vakfı

Adres: Rafet Cantez Caddesi No: 49 Oran Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 490 01 90

E-Posta: bilgi@uncev.org.tr

Ese Eğitim Sosyal Yardım Ve Esenlik Vakfı

Adres: 1218. Cadde Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 553 90 70

Gönül Yolu Eğitim Kültür Vakfı

Adres: Kanuni Mahallesi 852. Sokak No: 2 Keçiören Ankara

Telefon: 0 312 580 40 40

E-Posta: mail@gonulyolu.org.tr

Kar-Vak Karabüklüler Vakfı

Adres: Anıt Caddesi Güneş Apartmanı 6/3 Tandoğan Metrosu Yanı Tandoğan Ankara

Telefon: 0 312 229 73 78

E-Posta: info@karabuklulervakfi.com

Ankaralılar Ve Ankarayı Tanıtma Ankara Vakfı

Adres: Turan Güneş Bulvarı Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 441 31 06 Ve 0 312 441 81 06

Dünya Eğitim Kültür Ve Sanat Vakfı

Adres: Strazburg Caddesi Çankaya Ankara

Telefon: 0 530 324 83 45

Başkent Grup Avni Akyol Ümit Kültür Ve Eğitim Vakfı

Adres: 11. Sokak No: 26 Bahçelievler Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 212 51 63 ve 0 312 213 78 44

BEKVA Birey Eğitim Ve Kültür Vakfı

Adres: 23. Sokak Çankaya Ankara

Telefon: 0 532 513 30 65 Ve 0 533 307 31 63

Mehmet Akif İnan Vakfı

Adres: Çetin Emeç Bulvarı 1371 Sokak Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 230 09 72

YDA Yaşar Dede Arslan Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı

Adres: Vedat Dalokay Caddesi No: 112 G.O.P Çankaya Ankara

Telefon: 0 312 459 44 00

Durak Eğitim Öğretim Dayanışma Ve Yardımlaşma Vakfı

Adres: Boyacılar Sokak Altındağ Ankara

Telefon: 0 533 475 24 53 Ve 0 532 228 24 62

Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı

Adres: Sağduyu Caddesi Mamak Ankara

Telefon: 0 312 372 85 81

Meral Okay Eğitim Ve Kültür Vakfı

Adres: 1800. Cadde Yenimahalle Ankara

Telefon: 0 312 255 18 64