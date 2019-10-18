  • BIST 94.896
  • Altın 276,721
  • Dolar 5,7700
  • Euro 6,4146
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

Ankara'da ByLock soruşturması: 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da ByLock soruşturması: 20 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı şüpheliler hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 şüpheliyi yakaladığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı tutuklandı18 Ekim 2019 Cuma 09:21
  • HDP Hakkari İl Başkanı Kaya'ya hapis cezası18 Ekim 2019 Cuma 09:18
  • Balıkesir'deki ev yangınında 2 yaşındaki çocuk öldü18 Ekim 2019 Cuma 09:18
  • Aksiyon filmlerini aratmayan uyuşturucu operasyonu18 Ekim 2019 Cuma 09:18
  • 18 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi18 Ekim 2019 Cuma 09:18
  • ABD'li Pence: ABD ile Türkiye anlaştı18 Ekim 2019 Cuma 09:11
  • Baraj Doluluk Oranı 18 Ekim 2019 Ankara - ASKİ18 Ekim 2019 Cuma 08:28
  • Elektrik Kesintisi 18 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ18 Ekim 2019 Cuma 08:27
  • Su Kesintisi 18 Ekim 2019 Ankara - ASKİ18 Ekim 2019 Cuma 08:26
  • MSB: Yaptırım sözleri, NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır17 Ekim 2019 Perşembe 16:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti