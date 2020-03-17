Ankara'da caddeler bomboş

Koronaya karşı tedbir amacıyla toplu alanlarda faaliyetlerin durdurulmasıyla birlikte vatandaşlar evlerine kapandı. Başkent’te vatandaşlar sokağa çıkmazken, en işlek caddeler bile boş kaldı.

Yurt dışından gelen vatandaşların Ankara’daki karantina noktası olan Hamamönü’ndeki Zekai Tahir Burak Hastanesi’nin çevresinde de büyük bir sessizlik hakim.

Çin’den dünyaya yayılan ve insanlık için büyük bir tehdit ve panik oluşturan ölümcül korona virüsle mücadele kapsamında son olarak lokanta ve AVM’lerin dışında tüm toplu alanların faaliyetlerinin durdurulmasıyla birlikte vatandaşlar da evlerine kapandı. Başkent’te vatandaşlar sokağa çıkmazken, en işlek caddeler bile boş kaldı.

Ankara’da vatandaşların işe gidiş gelişler ile mecburi ihtiyaçlar için market alış verişi dışında evlerinden dışarı çıkmadığı gözleniyor.

Kızılay, Ulus gibi insan sirkülasyonunun en yoğun olduğu merkezi yerlerde büyük bir sakinlik yaşanıyor. Başkent cadde ve sokaklarında rastlanan insanların çoğunun da maske ile tedbir aldığı görülüyor.

KARANTİNA HASTANESİ ÇEVRESİ ÇOK SESSİZ

Yurt dışından gelen vatandaşların Ankara’daki karantina noktası olan Hamamönü’ndeki Zekai Tahir Burak Hastanesi’nin çevresinde de büyük bir sessizlik hakim. Geçtiğimiz günlerde Bağdat’tan İstanbul’a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, yakıt ikmali için Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yapmış, ardından kalkış yapmayarak uçaktaki 57 kişi tedbir amaçlı Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne götürülerek karantinaya alınmıştı. Polisin hastane önü ve çevresinde güvenlik önlemini sürdürüyor.

Yurt dışından gelen vatandaşların karantina altında tutulduğu Zekai Tahir Burak Hastanesi önündeki durakta çalışan taksiciler, önceleri son derece canlı olan bölgenin korona sonrası iyice hareketsizleştiğini söyledi. Tüm il genelinde sokak ve caddelerin özellikle Salı gününden itibaren boşaldığını belirten taksiciler, “Bayramlarda Başkent nasıl boşalır, sokaklarda caddelerde kimse olmaz şimdi de aynen öyle. Ulus’ta Kızılay’da bile caddeler, sokaklar bomboş. İnsanlar evlerine kapandı” dedi.

YUSUF SAĞLAM/ilksayfa