Ankara’da çaldıkları kamyonetle Sakarya’da yakalandılar

Ankara'da, fırının önünde bulunan kamyoneti çalarak Sakarya'ya gelen, yaşları 18'den küçük 3 çocuk, polis ekiplerince yakalandı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Ü.A.’nın, saat 06.00 sıralarında fırının önünde anahtarı üzerinde bıraktığı kamyonet çalındı. Ü.A.’nın şikayeti üzerine polis, araştırma başlattı.

Plakası verilen araç, Sakarya sınırlarına girdikten sonra takibe alındı ve D-100 yolu Sakarya Dörtyol mevkisinde durduruldu. Kamyonette bulunan, yaşları 18’den küçük 3 çocuk, yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kamyonet ise sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.