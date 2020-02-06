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Ankara'da çatılar uçtu ağaçlar devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı, Başkent kuvvetli rüzgâr ve şiddetli fırtınanın ardından dün sabaha karla uyandı. Bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu birçok araç maddi hasar gördü.
Ankara'da çatılar uçtu ağaçlar devrildi

Başkent’te Çarşamba sabah saatlerinden itibaren başlayan lodos gün boyunca etkisini artırarak devam etti. Gece saatlerinde şiddetlenen rüzgâr bazı bölgelerde ağaçların devrilmesine, çatıların uçmasına neden oldu. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken birçok araç maddi hasar gördü. Kuvvetli rüzgârın ardından etkisini gösteren kar yağışı, Başkentlilerin güne karla başlamasına neden oldu.

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BİRÇOK ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Çarşamba günü genellikle çok bulutlu ve fırtınalı geçen hava gece boyunca Başkentlilere zor anlar yaşattı. Kızılay’da birçok noktada çatı ve camlardan parçalar düştü,  Mamak’ta ve Yenimahalle’de bazı binaların çatıları uçtu, Altındağ ve Keçiören’de birçok noktada ağaçlar devrildi. 

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HAFTA SONU HAFİF KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise dün öğlen saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışının bugün, yarın ve Pazar günü aralıklarla hafif kar yağışı olarak geri gelmesi bekleniyor.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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