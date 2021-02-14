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Ankara'da cesedi bulunan kişiyi arkadaşı öldürmüş

Ankara'da, öldürüldükten 40 gün sonra cesedi bulunan Yücel Öztürk'ün (42), birlikte alkol aldığı arkadaşı Hacı T. (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Ankara'da cesedi bulunan kişiyi arkadaşı öldürmüş

Mamak'ta yaşayan Durali Öztürk, geçen 22 Ocak'ta arkadaşı Ayhan Hoşafçı'yı 40 gündür haber alamadığı oğlu Yücel Öztürk'ün Şahap Gürler Mahallesi'ndeki gecekondu bölgesindeki evine yolladı. Eve giden Hoşafçı, kapıyı kırarak içeri girdiğinde, Öztürk'ün cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede Öztürk'ün vücuduna 11 kurşunun isabet ettiğini saptandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Kurulan özel ekip, aynı gün Öztürk'ün yakınlarının ifadesine başvurarak son görüştüğü kişinin Hacı T. olduğunu öğrendi. Hacı T. ismine yoğunlaşan ekipler, tespit ettikleri eve giderek Hacı T.'yi emniyete davet etti. Fakat, Hacı T. polisleri iterek kaçmaya başladı. Yaşanan kısa kovalamaca sonrası Hacı T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hacı T., ifadesinde Yücel Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf etti. Öztürk'ün, "Yaşanan her şeyi anlatacağım. Yaklaşık 40 gün önce, kendisiyle beraber alkol alıyorduk. Bir süre sonra bana küfür etmeye başladı. Kendisini birkaç kez uyardım. Fakat küfür etmeye devam etti. Daha sonra tartışmaya başladık. O sırada Yücel’in silahına davrandığını gördüm. Bende silahımı çıkartarak onu öldürdüm" dediği öğrenildi.

ÖZEL EKİP 5 SAATTE ÇÖZDÜ

Hacı T'nin evinde yapılan aramada ise, olayda kullanılan tabanca bulunarak muhafaza altına alındı. Böylece özel ekip, gecekondu bölgesinde bulunan 40 günlük ceset olayını, yaklaşık 5 saat içerisinde çözdü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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