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Ankara'da çiçeklerle karşılandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, bronz madalya alan Ali Öztürk, Kübra Korkut ve Nesim Turan başkentte çiçeklerle karşılandı.
Ankara'da çiçeklerle karşılandı

Sporcu, antrenör ve yöneticilerden oluşan kafileyi Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve aileleri karşıladı.

Abdullah Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, masa tenisi milli takımı olarak çok büyük başarılar elde ettiklerini söyledi.

Abdullah, her olimpiyatta çıtayı biraz daha yükselttiklerini anlatarak, "2012 yılında iki madalya, 2016'da 3 madalya 2020 olimpiyat oyunlarında da madalya sayımızı 4'e çıkardık. Kaçan madalyalarımız oldu. Kardeşim bronz aldı. Ama bana altın madalya nasip oldu. Çok mutluyum. Sırada 2024 Paris Olimpiyatları var." dedi.

Nesim Turan ise bu başarının çok büyük bir emek sonucu alındığını vurgulayarak, "Tokyo'da muazzam bir ortam vardı. Bunu kelimelerle anlatmak imkansız. Çok mutluyum. Ama durmayacağız, yeni hedeflere yelken açmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Madalyamızın tadınızı çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kübra Korkut ise Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı olarak tarih yazdıklarını dile getirerek, "Biri altın ve üçü bronz olmak üzere 4 madalya aldık. Çok mutluyuz. İnşallah daha güzel daha büyük başarılara imza atacağız. Bakanlığımıza, değerli antrenörlerimiz ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Öztürk de karşılamanın kendilerini çok duygulandırdığını belirterek, "Başta Sayın Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş Bey ve buraya gelenlere çok teşekkür ediyorum. Bu paralimpik oyunlarda ülkeme kazandırdığım ikinci madalyam. Hedefimiz 2024 Paris'te bu madalyaları altına çevirmek. İnşallah bunu da başaracağız." diye konuştu.

Milli masa tenisçileri çiçeklerle karşılayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş da bu büyük başarıdan mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Baydaş, aynı branşta 4 madalya almanın çok büyük başarı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kendilerine bu güzel günü yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Hala devam ediyor ama şimdiden paralimpik oyunlar tarihimizin en yüksek madalya sayısına ulaşmış olduk. Bir branşa 4 madalyayı karşılamış oluyoruz. Bu başarı çok özverili bir gayretin sonucudur. Sporcularımızın ailesi ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Dışarda yüzlerce sporcu onları karşılamak için geldi. Amacımız bu karşılarımızı bütün sporcularımız için yaygınlaştırmak. İnşallah buralarda daha çok karşılamalar yapacağız. Hepsine 'hoş geldiniz' diyorum."

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da milli sporcuları marşlarla karşılayarak mini bir konser verdi. Milli masa tenisçiler, karşılamaya gelen genç sporcuların tezahüratları ve alkışları eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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