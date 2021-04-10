Ankara'da çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı

Başkentte boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde bulunan Açelya Apartmanı'nın temelinde kayma oluşurken, olay yeri görüntülendi.

İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan 8 katlı bina ve tedbir amaçlı çevresindeki binalarda oturanları tahliye etti.

Polis ekipleri, evlerinden tahliye edilip konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşları, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirdi.

"Benim binamın ön cephesi yoldan 35 santimetre ayrıldı"

Çökme tehlikesi bulunan 8 katlı binanın teras katında oturan Turan Evli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat çalışmasını yapan iş makinesinin operatörüne, bugün saat 12.00'de binasının temeline zarar verdiği yönünde uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Evli, operatörün, uyarılarını dikkate almadığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Eski binanın perde betonu vardı orayı da yıktılar. Çalışma sırasında benim binam gümbür gümbür sallanıyor. Operatör, 'belediyenin verdiği ruhsat var gerekçesiyle bana karışamazsın' dedi. Ben de Çankaya Belediyesine gittim şikayette bulundum. Belediye ekipleri gelip kontrol ettiler, 'inşaat çalışmasına devam edilebilir' dendi. Ben cahil insan olarak dedim ki kepçe vurdukça benim binam ayrılıyor. Benim binamın ön cephesi yoldan 35 santimetre ayrıldı. Müteahhit saat 17.00'ye kadar kepçeyi çalıştırdı. En sonda bizim oradaki duvar uçtu. Şu an biz mağdur olduk. Binamızı komple boşalttık."

"Benim bu zararımı kim karşılayacak?"

Binasında 11 dairenin bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığını aktaran Evli, eşini ve çocuklarını tahliye sonrasında kayınvalidesine gönderdiğini ifade etti.

Yetkililerin binasını yıkacağı yönünde bilgi verdiğini anlatan Evli, şöyle devam etti:

"Müteahhidi arıyoruz, Kırıkkale'de yeğeni vefat etmiş diye telefonlara cevap vermiyor. Şu anda binamızın yıkılmasını bekliyoruz. Ben 4 yıldır burada oturuyorum. İnşaat 2 gündür yapılıyor. Bu üçüncü kepçe operatörüdür. Duyduğumuza göre bundan önce iki kepçe operatörü gelmiş, burası riskli diye çalışmayız diyerek bırakıp gitmişler. Yetkililere çağrım benim binamın çözümü ne ise bir an önce yapılsın. Benim bu zararımı kim karşılayacak? Benim dairem 800 bin liralık dairedir. İçinde 200 bin liralık eşyam var. Yan binanın köşesi de koptu geldi, halen de oynuyor."

Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Deprem Risk Yönetimi ve İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin bölgede incelemelere başladığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu çökme tehlikesi bulunan binanın çevresinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'da inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde boşluk oluşan, istinat duvarının bir kısmı yıkılan ve çökme tehlikesi olan 8 katlı binanın çevresinde incelemeler yaptı.

Bakan Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi yaşanan bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u da telefonla arayarak olayla ilgili kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörünün gözaltına alındığı öğrenildi.