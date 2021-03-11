  • BIST 1.575
  • Altın 415,685
  • Dolar 7,4402
  • Euro 8,8776
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 6 °C
»

Ankara'da, çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu

Ankara'da, çöp yığınlarının arasında yanmış halde ölü köpek bulundu. Hayvanı bulan kişi, alanda uzun süredir ateş yakıldığını ve pek çok köpek ölüsünün yok edildiğini iddia etti.
Ankara'da, çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu

Gölbaşı Sanayi Sitesi'nde geri dönüşüm işi yapan Duran Turan, Gölbaşı Hayvan Barınağı yakınlarındaki çöplükte birkaç gündür yangın çıktığını fark etti. Çöplüğü inceleyen Turan, yerlerde kemikler buldu. Turan, akşam saatlerinde tekrar yanan ateşi fark ederek geldiğinde, çöpün arasında bulunan çukurda, bir köpeğin ölü bedeninin yandığını gördü. Ardından da hayvan hakları savunucularına haber verdi.

İhbar üzerine alana polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri, alanı koruma altına alarak incelemede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yanmış köpeğin kalıntıları, çöplükten alındı. Ölü köpeğin kim tarafından yakıldığının tespiti için çalışma başlatıldı.

'BURADA YAKLAŞIK 30- 40 HAYVAN KEMİĞİ VARDI'

Olayı fark eden Duran Turan, yaptığı açıklamada, alanda 2- 3 gündür yangın olduğunu belirterek, "Kepçe geliyor, burada çalışma yapıyor. Dedim, 'ne yapıyorsunuz burada', yangını söndürdüklerini söylediler. O sırada burada hayvan kemikleri vardı. Akşam da yüklemişler götürmüşler. Allah-u Teala buyuruyor ki ayetinde hayvanlar için; 'Onlar benim yer yüzündeki sessiz kullarımdır.' Vatan hainlerinden çok yaşama hakkı bu hayvanlarındır. Mezarlığın orada gömülen köpekleri de ben buldum. Bir haftadır tehdit mesajları, tehdit telefonları alıyorum. Burada yaklaşık 30- 40 hayvan kemiği vardı, birbirine karışmış kemikler kaynamış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da, çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu11 Mart 2021 Perşembe 09:28
  • Polisten kaçan 3 şüpheli, 15 kilometrelik film gibi kovalamaca sonucu yakalandı11 Mart 2021 Perşembe 09:26
  • Türkiye ve dünya gündemi11 Mart 2021 Perşembe 09:22
  • Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak11 Mart 2021 Perşembe 09:22
  • New York'taki restoranların iç mekanlarında 19 Mart'tan itibaren yüzde 50 kapasite kullanılabilecek11 Mart 2021 Perşembe 09:21
  • Endonezya'da otobüs vadiye uçtu: 27 ölü, 39 yaralı11 Mart 2021 Perşembe 09:21
  • Arjantin'de 'Maradona'nın öldürüldüğü' iddiasıyla gösteri düzenlendi11 Mart 2021 Perşembe 09:20
  • ABD'nin ham petrol stokları arttı11 Mart 2021 Perşembe 09:19
  • ABD Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinin güvenoyu almasından memnun11 Mart 2021 Perşembe 09:19
  • Senegal'de sokak gösterilerinde yaşamını yitirenler için ulusal yas ilan edilecek11 Mart 2021 Perşembe 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti