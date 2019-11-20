Ankara'da çöplüpe dönünen dev saksılar kaldırıldı

Geçtiğimiz dönem Kızılay, Kurtuluş gibi Başkent’in birçok farklı noktasına konulan ve vatandaşlar tarafından beton saksılar kaldırıldı.

Gazetemizin de sık sık gündeme getirdiği Başkent’in farklı noktalarında yer alan dev saksılar kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılan saksılar, amacı dışında kullanılmış ve birçok vatandaşın şikâyet etmesine sebep olmuştu. Duyarsız vatandaşlar tarafından çöp kutusu gibi kullanılan beton saksılar aynı zamanda görüntü kirliliğine neden olmuş, uzun bir süre eleştiri konusu olmuştu.

DEPOYA KALDIRILDI

Geçtiğimiz aylarda gazetemizin gündeme getirdiği dev saksılar Başkent caddelerinden kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek döneminde yaya yollarına döşenen dev saksılar çöplüğe dönmüş, Başkentliler yeni yönetimden saksıların kaldırılmasını talep etmişti. Amacı dışında kullanılan saksılar depoya kaldırılarak, yaya yollarının rahat bir nefes alması sağlandı.

ÇÖPLÜK OLARAK KULLANILIYORDU

Geçtiğimiz yıllarda Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi tarafından Başkent’in belirli noktalarına konulan devasa saksılar çöplüğe dönmüş, vatandaşların şikâyetine neden olmuştu. İçlerine çiçekler ekilerek kent estetiğini artırması amaçlanan saksılar, sanılanın aksine içerisine atılan çöpler ve içinde biriken yağmur sularının neticesinde etrafa pis koku yayar duruma gelmişti. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar Büyükşehir’in yeni yönetiminden çözüm talep etmişti.

ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI

Başkent’in çeşitli noktalarına konulan yaklaşık 300 saksı uzun yıllardır eleştirilere maruz kalmıştı. Depoya kaldırılan saksılar istenildiği takdirde ilçe belediyelere gönderilecek. Vatandaşlar saksıların kaldırılmasından memnun olduklarını, kaldırımların rahat bir nefes aldığını belirtti. Dev saksıların estetik görüntüden yoksun olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar ise kaldırılmasından memnun olduklarını ifade ederek, “Saksılar estetikten yoksundu. Kaldırılmasından memnun olduk. Çöp olarak kullanılıyordu. Buna rağmen onların yapılması için halkın vergileri kullanıldı. Şimdi o kadar para boşa gitmiş oldu. En azından parklarda kullanılmalı” dedi.

Kurtuluş’ta objektiflerimize yansıyan bu kareler dev saksıların yerinin boşaldığını gözler önüne serdi. Kurtuluş Parkı girişine ise Atatürk büstü konularak, Atatürk’ün Ankaralılar ile ilgili sözü yazıldı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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