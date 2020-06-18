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Ankara’da da maske takmak artık zorunlu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önerisi ile Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada Ankara’da da maske zorunlu hale getirildi.
Ankara’da da maske takmak artık zorunlu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önerisi ile Ankara dahil 3 Büyükşehir ve toplamda 45 ilde, cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske zorunluluğu getirildi.

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Ankara Valiliği’nden yapılan açıklaması, “Bilim Kurulunun önerisi ve UHK kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılınmıştır. Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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Maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar?

Ankara’da maskesiz sokağa çıkma cezası;

Maske takma zorunlu olduğu illerde Ankara dahil, maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 Türk Lirası.

Maske zorunluluğu getirilen diğer iller ise;

İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa

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