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Ankara'da "Dam" operasyonu: 11 gözaltı

Beypazarı'nda eskiden hayvan ahırı olarak kullanılan ve bölgede "Dam" olarak bilinen pavyonu işletenler tarafından kurulan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Ankara'da "Dam" operasyonu: 11 gözaltı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Beypazarı ilçesinde işlettikleri pavyonu kullanarak kurdukları organize suç örgütü ile vatandaşlara zorla çek senet imzalattığı tespit edilen 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Beypazarı'nda bir suç örgütünün varlığı tespit edildi.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, eskiden hayvan ahırı olarak kullanılan ve bölgede "Dam" olarak bilinen pavyonu işleten Ş.K. ile oğulları H.K. ve M.K. tarafından kurulan organ

ize suç örgütünün gayri meşru faaliyetlerde bulundukları belirlendi.

Bunun üzerine kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla sabah erken saatlerde Ankara merkezli, Antalya, Bursa, Kırıkkale, Niğde ve Çanakkale'de 14 noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonda Ş.K'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 14 tabanca, bir av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda fişek, vatandaşlara zorla imzalattırıldığı belirlenen çek ve senetler ile mücevherler ele geçirildi.

Suç örgütünün, işlettikleri pavyona gelenlerden hesap adı altında fazla para istedikleri, kumar oynattıkları, borçlandırdıkları ve ödemeyenlere silah zoruyla senet imzalattıkları, çalışan kadınlara fuhuş yaptırdıkları ve işlettikleri oto galeriler üzerinden tefecilik faaliyetinde bulundukları tespit edildi.

Pavyonda havuz var
Öte yandan, suç örgütü tarafından kullanılan ve pavyonun da yer aldığı binada, çıplak görüntüleri kaydedilerek senet imzalattırılan kadınların zorla tutulduğu ve fuhuşa zorlandıkları belirlendi.

Suç örgütünün, alıkoyduğu kadınları numaralı ve kötü yaşam koşullarındaki odalarda yaşamaya mecbur ettiği, "memnun kaldıkları" kadınları ise daha iyi şartlardaki odalarda barındırdıkları saptandı.

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Şüphelilerin, kadınların dışarıyla irtibatını kesmek amacıyla aynı yerleşkede kuaför ve giyim ihtiyaçlarını da karşıladıkları, gece kıyafetlerinin kadınlara para karşılığında kiralandığı öğrenildi. 

Yüzme havuzunun da yer aldığı binanın her köşesine kamera konulduğu ve suç örgütünün silahlı üyeleri tarafından sıkı şekilde korunduğu belirlendi.

Operasyonun duyulmasının ardından çok sayıda mağdurun, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurdukları öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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