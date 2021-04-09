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Ankara'da damar yolu açık olarak ölü bulunan köpekler için suç duyurusunda bulunacaklar

ANKARA'da patilerinde damar yolu açık bir şekilde ölü bulunan 30 köpeğin ilaç deneylerinde kullanıldığı iddia edildi.
Ankara'da damar yolu açık olarak ölü bulunan köpekler için suç duyurusunda bulunacaklar

Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık, dün akşam Çankaya ilçesi İmrahor Vadisi'nde sokak hayvanlarını beslerken yol kenarında telef olan köpeği gördü. Bölgede inceleme yapan Açık, İmrahor Deresi yatağında poşetlere doldurularak atılan çok sayıda köpek ölüsü olduğunu fark etti. Açık'ın haber vermesi üzerine polis ve belediye ekipleri alanda inceleme yaptı. İncelemede bölgede 30'un üzerinde ölü köpek bulundu. Köpeklerin patilerinde damar yolu açmada kullanılan 'intraket' aletleri olduğu görüldü. Köpekler, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için numune alındıktan sonra toplanıp, götürülerek gömüldü.

'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Temas Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Ömer Akın, bölgeye gittiğinde karşılaştığı manzara karşısında dehşete düştüğünü söyledi. Bütün köpeklerin damar yollarının açık olmasının kendilerini şüphelendirdiğini söyleyen Akın, "Akıllara zarar bir vahşetle karşılaştık. Yaklaşık 25, 30 tane poşetlerin içinde yetişkin ve yavru köpek ölüleriyle karşılaştık. 'Kim atmış olabilir' diye düşünürken bütün köpeklerin damar yollarının açık olduğu dikkatimi çekti. Köpeklerde ekstra bir yaralama ve kırık vakası yok, hepsinin damar yolunun açılması bizi şüphelendirdi. Biz köpeklerin ilaç deneylerinde kullanıldığından şüpheleniyoruz. Bununla alakalı dernek avukatımızla da görüştük, Pazartesi günü dosyamızı hazırlayıp, savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bu olayın kapanıp gitmesini istemiyoruz, olayın takipçisi olacağız. Hayvanlara uygulanan bu tür vahşetin durdurulması için hayvan hakları yasasının bir an önce meclisten geçmesini istiyoruz" dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan köpeklerin telef edilmesiyle ilgili polisin başlattığı soruşturma da sürüyor. Polisin yaptığı ilk incelemede köpeklerin farklı zamanlarda bölgeye atıldığı belirlendi. Polis, şüphelilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

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