  • BIST 111.177
  • Altın 282,172
  • Dolar 5,9338
  • Euro 6,5768
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya -1 °C
»

Ankara'da dayakçı öğretmen görevden alındı

Engelli öğrenciye sınıfın ortasında şiddet uygulayan öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.
Ankara'da dayakçı öğretmen görevden alındı

Ankara'daki bir okulda kaydedilen görüntüler, kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Görüntülerde; dayakçı öğretmenin engelli öğrenciye hakaretler savurup şiddet uyguladığı görülüyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının üzerine soruşturma açtı.

ARTIK ÖĞRETMEN DEĞİL

Ankara Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaparak Çankaya'daki Teğmen Kalmaz İlkokulu'nda görev yapan öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Şiddet mağduru öğrencinin annesi şu açıklamaları yaptı: “Benim oğlum 3 yıldır özel eğitime gidiyordu. Konuşma güçlüğü yaşıyor. Bununla ilgili dil terapisi alıyoruz. Dil dersleri alıyoruz. Çocuğum kaynaştırma öğrencisi ve sınıfta biz istenmiyoruz engelli olduğu için. Sürekli bu tarz problemler yaşıyorduk. Öğretmen ‘Ben çocuğu istemiyorum, yapamıyorum’ diyordu. Ama buraya geleceğini tahmin etmemiştim."

OKUL MÜDÜRÜ: SOSYAL MEDYAYA YANSIMASIN, HALLEDERİZ

Okul müdürüyle de görüştüğünü anlatan anne, "Çok üzgünler, çok özür diliyorlar. ‘Sosyal medyaya yansımasın, hallederiz’ dedi. Ama ben kesinlikle böyle bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hafta sonu sis dağılıyor, yağış ve fırtına geliyor20 Aralık 2019 Cuma 17:10
  • Bolu'da 8 at karantinaya alındı20 Aralık 2019 Cuma 17:09
  • Kaçak kazı yapan arkeolog yakayı ele verdi20 Aralık 2019 Cuma 15:09
  • Türkiye yerli otomobili ile buluşuyor20 Aralık 2019 Cuma 14:44
  • Erdoğan'dan 'asgari ücret' müjdesi: İnşallah jestimizi yaparız20 Aralık 2019 Cuma 14:27
  • Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu20 Aralık 2019 Cuma 12:23
  • Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü20 Aralık 2019 Cuma 12:15
  • Sokak ortasında çakmak gazı çeken çocuklara tepki20 Aralık 2019 Cuma 11:34
  • Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki20 Aralık 2019 Cuma 11:31
  • RTÜK şiddet sahneleri nedeniyle 'Çukur' dizisine ceza kesti20 Aralık 2019 Cuma 11:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti