Ankara'da DEAŞ operasyonu

Ankara merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Suriye ve Irak'taki çatışmalarda ölen DEAŞ'lıların yakınlarına "kefele" adı altında para dağıtan örgüt mensuplarının deşifresine yönelik fiziki ve teknik takip yürütüldü.

İhbar ve gizli tanık ifadesi doğrultusunda bir yabancı uyruklunun örgüt mensuplarınca öldürülmesi olayına da karıştıkları tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla zanlıların tümü yakalandı.