  • BIST 1.366,110
  • Altın 503,27
  • Dolar 8,6050
  • Euro 10,1350
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

Ankara'da DEAŞ ve PKK'ya yönelik 2 ayrı operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Ankara kent merkezi ve Polatlı ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda terör örgütleri DEAŞ ve PKK ile irtibatlı oldukları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da DEAŞ ve PKK'ya yönelik 2 ayrı operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri görevlilerinden oluşan Uluslararası Risk Analiz birimince yabancı uyruklu 15 şüphelinin çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyeleri ile irtibatlı oldukları tespit edildi.

Bunun üzerine il merkezi ve Polatlı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

Bu şüpheliler hakkında "Yabancı Terörist Savaşçı" olarak işlem yapılacağı öğrenildi.

Ankara TEM ekiplerinin Polatlı'da terör örgütü PKK ile irtibatlı olduklarını belirlediği yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Her iki operasyonda da firarilerin yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tartıştığı kadın komşusunu bıçakladı13 Temmuz 2021 Salı 18:58
  • Malatya'da tefeci operasyonu: 2 gözaltı13 Temmuz 2021 Salı 18:57
  • Çiçekle boşandığı eşiyle barışmaya gitti, reddedilince pompalıyla korku saçtı13 Temmuz 2021 Salı 17:08
  • Silahlı çatışmayı izlerken vuruldu13 Temmuz 2021 Salı 17:08
  • Adana merkezli 4 ilde ‘Şirinler Çetesi'ne operasyon: 39 gözaltı13 Temmuz 2021 Salı 17:07
  • 4 ildeki PKK/KCK/YPG operasyonunda 3 tutuklama13 Temmuz 2021 Salı 12:42
  • 25 ilde 'Tefecilik-2' operasyonu: 98 gözaltı13 Temmuz 2021 Salı 12:33
  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheliye gözaltı13 Temmuz 2021 Salı 11:15
  • Bingöl'de boynundan bıçaklanan Muhammet, ağır yaralandı13 Temmuz 2021 Salı 10:39
  • Bodrum'da motosiklet virajda yoldan çıktı: 2 ölü 13 Temmuz 2021 Salı 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti