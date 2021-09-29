Ankara'da DEAŞ'a şafak operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenledi.
Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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