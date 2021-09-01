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Ankara'da dere yatağı kenarındaki binaları su bastı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde dere yatağı yanında bulunan 2 apartmanda, kısa süreli sağanağın ardından su baskını meydana geldi. Yaklaşık 1,5 metre yükselen sel suları nedeniyle 4 ev ve 2 kazan dairesi kullanılamaz hale geldi.
Ankara'da dere yatağı kenarındaki binaları su bastı

Olay, akşam saatlerinde Baraj Mahallesi Alaeddin Keykubat Sokak'ta yan yana bululan 2 apartmanda meydana geldi. Akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan  sağanağın ardından bir süre sonra, aparmanların arkasında bulunan alana sel suları dolmaya başladı. Hızla yükselen sel suyu, dakikalar içinde apartmanların bodrum ve bahçe katlarını doldurdu. Sel nedeniyle 4 ev ve 2 kazan dairesi kullanılamaz hale gelirken, bahçe katı dairelerinde su seviyesi 1,5 metreye kadar çıktı.

'BİR YILDA 2 KEZ MARUZ KALDIK'

Sel anında evinde kayınvalidesi ve 2 ile 5 yaşlarındaki iki çocuğu ile beraber bulunan Gülbeyaz Bekmezci, site görevlisinin seslenmesiyle ailesiyle beraber apartmandan çıktı. Geçen sene satın aldığı evini ikinci kez su bastığını belirten Bekmezci, "Çocuğu uyuttum ben, annem içerideydi. Yağmur birden yağdı zaten. Görevli arka taraftan camdan seslendi bize, 'sel geliyor çıkın evden' diye. Çocuklarla annemi aldım, nasıl çıktık evden bilmiyoruz zaten. Baraj kapağı diyorlar, adı nedir bilmiyorum. Evin arkasında bir yer var, oradaki rögar kapakları yeterli gelmiyormuş. Her yağmur yağmasında sel basıyormuş burayı, dokuzuncu baskınmış bu. Ben bilmeden geçen yıl aldım, krediyle burayı. Sel baskınından haberim yoktu, bize verdiler. Aldıktan 3 ay sonra aynı şekilde bastı. Bir yıldır tadilatıyla uğraşıyorum, tamamlamadan tekrar aynısı oldu. Bu ikinci bir yılda 2 kez maruz kaldık sele" diye konuştu.

'ÇÖZÜM OLARAK TEL ÖRGÜ ÇEKMİŞLER'

Apartman sakinlerinden Engin Karakaya ise evin arkasında bulunan ASKİ'ye ait yağmur suyu kanalının kapasitesinin yetersizliğinden dolayı sel yaşandığını söyledi. Mahallelerine çok fazla yağmur yağmadığını ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Otoyol köprüsünün çıkışında büyük insan boyunda kanal var. Bunun karşılığında yarım metrelik bir boru koymuş. Bu da o suyu taşıyamadığı için burayı su basıyor sürekli. Doğru düzgün yağmur yağmadı, yerlere bakın hep kuru. Tamamen Pursaklar tarafındaki yağmur sonucu, ASKİ'nin suçundan dolayı bizim burayı su basması olay. Herhalde birilerinin canına bir şey gelmediği sürece belediye el atmayacak. Belediyeye bildirildi, bildirildikten sonra belediye kanalın etrafına beton attı, bir de tel örgü çekti yağmura karşı. Çözüm olarak kanalın etrafına tel örgü çekmişler."

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