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Ankara'da, devrilen traktörün sürücüsü öldü

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Nuri Demir (78), hayatını kaybetti.
Ankara'da, devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Nallıhan'a bağlı Ömerşeylerler yaylasında meydana geldi. Nuri Demir, 06 NAA 55 plakalı traktörüyle birlikte ormanlık alanda çalışırken aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanan Demir'i fark eden eşi, durumu hemen yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. 

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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