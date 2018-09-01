Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar? 1 Temmuz 2021 Doğalgaz zammı

Doğalgaza gelen zammın ardından Başkent Doğalgaz fiyatları açıklandı. Ankara'da doğalgazın metreküpü kaç tl, ne kadar? Doğalgaza ne kadar zam geldi? İşte Ankara'daki zamlı doğalgaz fiyatları..

Doğalgaza gelen zammın ardından Başkent Doğalgaz fiyatları açıkladı. Ankara'da doğalgazın metreküpü kaç tl, ne kadar? Doğalgaza ne kadar zam geldi .. Başkentte doğalgazın fiyatı ne? Doğalgazın metreküp fiyatı 2021.. İşte doğalgazın yeni zamlı fiyatı .. Ankara'da doğalgaz'ın metreküp fiyatı ne kadar? 2021

1 Temmuz 2021 Doğalgaz Zammı?

BOTAŞ doğalgaza 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zam yaptı. Konut tüketimi için yüzde 12, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 20 artış gerçekleşti.

Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğalgaz için uygulanan fiyat 2 bin 60 lira oldu.

Doğalgaza ise 2021 yılında düzenli olarak her ay zam geldi. Son zamla birlikte doğalgaz fiyatı 2021 yılında yüzde 18.9 yükseldi.

Ankara'da doğalgazın m3 fiyatı son zamlarla beraber normal abone için 1.90 liraya yükselmiş oldu.

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