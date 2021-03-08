  • BIST 1.549
  • Altın 412,883
  • Dolar 7,5569
  • Euro 8,9817
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 1 °C
» »

Ankara'da drift partisinde kullanılan 26 araç trafikten men edildi

Ankara'da drift partisinde kullanılan 26 araç trafikten men edildi
Ankara'da bir araya gelerek drift yapan kalabalık gruba, ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak ve pandemi kurallarına uymamak gibi birçok suçtan ceza yağdı. Drift yaptığı belirlenen 26 araç da trafikten men edildi.

Ankara'da dün öğleden sonra eski model araç sürücüleri Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi 1468'inci Cadde'de bir araya geldi. Maske takmadığı görülen kalabalık grup, araçları ile drift yapmaya başladı. Bir anda ortalığı toza dumana katan grup, sosyal mesafeyi de hiçe saydı. 

İhbar üzerine olay yerine giden emniyet ekipleri, drift yapan kalabalık gruba ceza yağdırdı. Maskenin ve mesafenin olmadığı etkinlikte, sürücülerin bir kısmı da polisi görünce ceza yememek için kaçmaya çalıştı.

Emniyet ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada etkinliğe katılan grup içinde bulunan 1 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 5 sürücüye dur ihtarına uymayarak kaçmaktan, 8 sürücüye araç tescil belgesi bulundurmamaktan, 22 sürücüye de tehlikeli araç kullanmaktan ceza uygulandı. Etkinliğe katıldığı belirlenen toplam 26 araç ise trafikten men edildi. 

Ayrıca, etkinliğe katılan 47 kişiye, maske kullanmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı için pandemi tedbirlerine aykırılıktan Umumi Hıfzısahha Kanunu gereğince idari işlem yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Samsun'da eski eşinin darbettiği kadının kız kardeşi yaşananları anlattı
Samsun'da eski eşinin darbettiği kadının kız kardeşi yaşananları anlattı
Kayak sporcusu çocuklar donan Ardıçlı Gölü'nde buz pateni keyfi yaptı
Kayak sporcusu çocuklar donan Ardıçlı Gölü'nde buz pateni keyfi yaptı
Kadın özel harekatçılar Hakkari'de PKK'nın korkulu rüyası oldu
Kadın özel harekatçılar Hakkari'de PKK'nın korkulu rüyası oldu
Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada 
Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada 
Güngören'de itfaiye korkuluk demirlerini keserek mahsur kalan kişiyi kurtardı
Güngören'de itfaiye korkuluk demirlerini keserek mahsur kalan kişiyi kurtardı
Samsun'da eski eşini darp eden şüpheli gözaltına alındı
Samsun'da eski eşini darp eden şüpheli gözaltına alındı
Son Eklenen Videolar
Fatih'te esnaf akrabasını silahla yaralayan kişinin kaçtığı anlar kamerada 
Fatih'te esnaf akrabasını silahla yaralayan kişinin kaçtığı anlar kamerada 
Drift şampiyonunun kazadan önce makas attığı görüntüler ortaya çıktı
Drift şampiyonunun kazadan önce makas attığı görüntüler ortaya çıktı
Tatvan'da düşen askeri helikopterin enkazındaki incelemeler sürüyor
Tatvan'da düşen askeri helikopterin enkazındaki incelemeler sürüyor
Nezarethanedeki akıl almaz görüntüleri ortaya çıktı
Nezarethanedeki akıl almaz görüntüleri ortaya çıktı
Darbedilen çiğ köfteci: Adalet yerini buldu
Darbedilen çiğ köfteci: Adalet yerini buldu
Yunanistan’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Yunanistan’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti