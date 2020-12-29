Ankara'da düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı!

Ankara'da polis ve MİT Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu kent genelinde terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler edinilen 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 35 zanlı gözaltına alındı, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.