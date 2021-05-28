  • BIST 1.414
  • Altın 521,174
  • Dolar 8,5702
  • Euro 10,4399
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

Ankara'da durdurulan üç minibüsten 36 düzensiz göçmen çıktı

Ankara'da düzenlenen operasyonda durdurulan üç minibüste 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara'da durdurulan üç minibüsten 36 düzensiz göçmen çıktı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kimlik ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin İran üzerinden yurda giriş yaparak Ağrı ve Van üzerinden Ankara'ya geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Diyarbakır'dan yola çıkan üç minibüsü Niğde-Ankara Otoyolu'nun Gölbaşı girişinde durduran ekipler, araçların koltukları haricinde koridor ve bagaj kısmında "balık istifi" vaziyetinde çok sayıda düzensiz göçmenle karşılaştı.

Pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 23'ü Afganistan, 9'u Pakistan ve 4'ü Bangladeş uyruklu toplam 36 düzensiz göçmenin çıktığı minibüslerin şoförleri E.A. ve L.A. ve D.Ş yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği, 3 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramankazan’da parklar ışıl ışıl28 Mayıs 2021 Cuma 00:27
  • Çevreyi kirletenlerin korkulu rüyası 28 Mayıs 2021 Cuma 00:26
  • Köroğlu Parkı sil baştan yenileniyor28 Mayıs 2021 Cuma 00:23
  • Tarihi saat kulesi bakıma alındı27 Mayıs 2021 Perşembe 04:22
  • Öğrencilerinin fotoğraf ve resim sergisi Ulucanlar'da açıldı27 Mayıs 2021 Perşembe 03:20
  • ASKİ Sporlu Milli halterci Özbek, olimpiyat vizesini aldı27 Mayıs 2021 Perşembe 02:21
  • Gökçeyurt’ta fidanlar ağaç oldu27 Mayıs 2021 Perşembe 01:23
  • Başkan Fethi Yaşar, yenilenen meydanı inceledi27 Mayıs 2021 Perşembe 00:26
  • Asfalt çalışmaları hızlandı27 Mayıs 2021 Perşembe 00:25
  • Başkan Çetin’den 31 Mayıs uyarısı27 Mayıs 2021 Perşembe 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti