Ankara'da eğitim uçağı düştü

TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ'DEN AÇIKLAMA
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), test uçuşu yapılan 'Hürkuş' uçağının Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiğini ve 2 pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
TUSAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 12.30 sıralarında, test uçuşu yapılan 'Hürkuş' uçağının Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiği belirtildi. Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, incelemelerin devam ettiği, kazanın nedeninin, yapılacak araştırma sonunda belli olacağı belirtildi.
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