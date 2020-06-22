Ankara'da eğitim uçağı düştü

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisine eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ'DEN AÇIKLAMA

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), test uçuşu yapılan 'Hürkuş' uçağının Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiğini ve 2 pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

TUSAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 12.30 sıralarında, test uçuşu yapılan 'Hürkuş' uçağının Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiği belirtildi. Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, incelemelerin devam ettiği, kazanın nedeninin, yapılacak araştırma sonunda belli olacağı belirtildi.