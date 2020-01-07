Ankara'da ekmeğe rağbeti gramaj belirliyor

Normal ekmeğin 1.5 TL’ye çıkmasının ardından Halk Ekmek de zamlanarak 90 kuruşa yükseldi. Zamma rağmen normal ekmekten çok daha ucuz ve 50 gram daha büyük olması nedenleriyle Halk Ekmek’e rağbet artıyor. Büfelerin önlerinde uzun kuyruklar oluşuyor.

Ekmek fiyatının 1,50 lira olmasıyla Başkentliler daha ucuz olan halk ekmeğini daha çok tercih etmeye başladı.

Geçtiğimiz gün fiyatı artan halk ekmeğin tanesi ise 90 kuruştan satılıyor. Normal ekmeğin üç tanesi fiyatına 5 halk aldıklarını belirten vatandaşlar, “50 gram daha fazla ve daha kaliteli. Soğukta beklemeye değer” dedi. Başkentliler Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu, halk ekmeklerin bakkal ve marketlerle anlaşarak kapalı yerlere taşınması planlanan projesini kısa sürede hayata geçirmesini istedi.

EKMEK BAŞINA 60 KURUŞ FARK EDİYOR

Başkent’te geçtiğimiz hafta ekmek fiyatları yıl içerisinde ikinci kez zamlanarak 1,25’den 1,50’ye çıkmıştı. Bu fiyat artışı ortalama evine günde 3-4 ekmek alan bir aile ayda 150 ile 180 lira arasında ekmek parası bir ekmek masrafı anlamına geliyor. Ancak bu rakamı daha ekonomik hale getirmek isteyen vatandaşlar yine 2 gün önce 70 kuruştan 90’a kuruşa çıkan halk ekmeğe daha çok yöneldi. Halk ekmek normal ekmeklere göre 50 gram daha fazla ve toplamda 250 gram.

SOĞUK HAVADA UZUN KUYRUKLAR

Uygun fiyata ekmek almak isteyen Başkentliler halk ekmek bayilerinin önünde soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturuyor. Ulus’ta sırada bekleyen ve gazetemize konuşan vatandaşlar, “Halk ekmek 70 kuruştu. 2 gün önce 90’a çıktı. Zam olmasına rağmen normal ekmekten daha ucuz. Ayrıca halk ekmek daha kaliteli ve lezzetli. Bir de ekmekte hijyen çok önemli. Bu konuda da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne güveniyoruz. Sürekli denetim altında olduğunu söylüyorlar. Ayrıca daha doyurucu oluyor. Normal ekmeklerin içi boş gibi oluyor. Halk ekmek 250 gram” diye konuştu.

HALK EKMEKLER KAPALI ALANLARA GİRSİN

Öte yandan Başkentliler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın geçtiğimiz aylarda açıkladığı projesi halk ekmek bayilerinin bakkal ve marketlerle anlaşarak kapalı mekanlara taşınabileceği sözlerini hatırlatarak, “Başkanımız bu işe bir an önce el atmalı. Artık halk ekmeğe daha çok rağbet var. Çok uzun kuyruklar oluyor. Karda yağmurda beklemek zorunda kalıyoruz. Eğer başkanımızın dediği proje hayata geçerse kapalı alanlarda halk ekmeği daha rahat alırız. Bu sıralarda yaşlısı bekliyor, engellisi bekliyor. Gerçekten zor oluyor” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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