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Ankara'da ekmeğe ve simide zam geldi! İşte zamlı ekmek ve simit fiyatları...

Ankara'da yeni yıl ile birlikte ekmek fiyatları ve unlu mamulleri yüzde 20 arttı. 1 Ocak itibariyle 200 gram ekmeğin fiyatı 1.25 liradan 1.50 TL'ye, 100 gram simit ise 1.50 liradan 1.75 TL’ye yükseldi. Halk ekmeğe zam yapılmadı. 
Ankara'da ekmeğe ve simide zam geldi! İşte zamlı ekmek ve simit fiyatları...

Ankara'da yeni yıl ile birlikte ekmek fiyatları yüzde 20 arttı. 1 Ocak itibariyle 200 gram ekmeğin fiyatı 1.25 liradan 1.50 TL'ye yükseldi. Ankara Fırıncılar Odası tarafından 8 ay sonra ekmeğe ikinci kez zam yapılmış oldu. Başkent’teki simit, poğaça gibi unlu mamullere de yüzde 20 zam yapıldı. Tavan fiyatı 1.50 lira olan 100 gram simidin liste fiyatı 1.75 liraya çıkarıldı.

ZAM GEREKÇESİ: ARTAN MALİYETLER  

Üreticiler, fiyatlara zam yapılmasında artan maliyetleri gerekçe gösterdi. Un, akaryakıt, işletme ve işçilik giderleri nedeniyle ekmek ve unlu mamul ürünlerinde artışın kaçınılmaz olduğuna dikkat çekildi. 

8 AYDA İKİNCİ ZAM 

Ankara’da en son Nisan 2019’da ekmeğe zam yapılmıştı. 1 lira olan ekmeğin fiyatı 1.25 liraya yükselmişti. 8 ay içerisinde ekmeğe ikinci zam gelmesine Başkentliler tepki gösterdi.

HALK EKMEĞE ZAM YOK 

Ankara Halk Ekmek’te ise ekmeğe zam gelmedi. Başkent genelinde 250 gramlık halk ekmek 70 kuruşa satılmaya devam ediyor. Yeni yıl içerisinde halk ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

ERKAL ERDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com 

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