Ankara’da ekmeğe zam geldi. 200 gram ekmeğin fiyatı yapılan yüzde 16,6 oranındaki zamla 1.50 liradan 1,75 TL’ye çıkarıldı. Diğer ekmek çeşitlerine ise yüzde 33 oranında zam yapıldı.

Ankara Fırıncılar Odası, ekmek fiyatlarına zam yaptı. Dünden geçerli olmak üzere yapılan 16,6 oranındaki zam ile Ankara’da 1,50 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatı 1,75 TL’ye çıktı. 400 gram ata ekmek ise 3 liradan 3,5 TL’ye yükseldi. Diğer ekmek çeşitlerine ise yüzde 33 oranında bir zam geldi. Zamlı ekmek tarifesi çarşamba gününden itibaren uygulanmaya başlandı. Ekmeğe yapılan zammın girdi maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle kaynaklandığı belirtildi.

ZAMLI TARİFE

Ankara’da yeni ekmek tarifesi şöyle:

Ekmek (200 gr.) 1,75

Ata ekmeği (400 gr.) 3,5

Kepek ekmeği (200 gr.) 3 TL

Kepek ekmeği (400 gr.) 6 TL

Tam buğday ekmeği (200 gr.) 3 TL

Tam buğday ekmeği (400 gr.) 6 TL

Çavdar ekmeği (200 gr.) 3 TL

Çavdar ekmeği (400 gr.) 6 TL

Köy ekmeği (200 gr.) 3 TL

Köy ekmeği (400 gr.) 6 TL

Trabzon ekmeği (650 gr.) 7,5 TL

Rol ekmek (50 gr.) 0,75 TL

Patatesli Afyon ekmeği (200 gr.) 3 TL

Patatesli Afyon ekmeği (400 gr.) 7,5 TL

HALK EKMEK 250 GR. EKMEĞİ 1,25'TEN SATIYOR

Ankara'da Halk Ekmek ise 250 gramlık ekmeği 1.25 TL’den satıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA