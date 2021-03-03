  • BIST 1.531
  • Altın 410,547
  • Dolar 7,4248
  • Euro 8,9666
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -1 °C
»

Ankara’da ekmeğe zam

Ankara’da ekmeğe zam geldi. 200 gram ekmeğin fiyatı yapılan yüzde 16,6 oranındaki zamla 1.50 liradan 1,75 TL’ye çıkarıldı. Diğer ekmek çeşitlerine ise yüzde 33 oranında zam yapıldı.
Ankara’da ekmeğe zam

Ankara Fırıncılar Odası, ekmek fiyatlarına zam yaptı. Dünden geçerli olmak üzere yapılan 16,6 oranındaki zam ile Ankara’da 1,50 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatı 1,75 TL’ye çıktı. 400 gram ata ekmek ise 3 liradan 3,5 TL’ye yükseldi. Diğer ekmek çeşitlerine ise yüzde 33 oranında bir zam geldi. Zamlı ekmek tarifesi çarşamba gününden itibaren uygulanmaya başlandı. Ekmeğe yapılan zammın girdi maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle kaynaklandığı belirtildi.

ZAMLI TARİFE 
Ankara’da yeni ekmek tarifesi şöyle: 
Ekmek (200 gr.) 1,75
Ata ekmeği (400 gr.) 3,5
Kepek ekmeği (200 gr.) 3 TL
Kepek ekmeği (400 gr.) 6 TL
Tam buğday ekmeği (200 gr.) 3 TL
Tam buğday ekmeği (400 gr.) 6 TL
Çavdar ekmeği (200 gr.) 3 TL
Çavdar ekmeği (400 gr.) 6 TL
Köy ekmeği (200 gr.) 3 TL
Köy ekmeği (400 gr.) 6 TL
Trabzon ekmeği (650 gr.) 7,5 TL
Rol ekmek (50 gr.) 0,75 TL 
Patatesli Afyon ekmeği (200 gr.) 3 TL 
Patatesli Afyon ekmeği (400 gr.) 7,5 TL

HALK EKMEK 250 GR. EKMEĞİ 1,25'TEN SATIYOR
Ankara'da Halk Ekmek ise 250 gramlık ekmeği 1.25 TL’den satıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye aşı haritası 3 Mart 202103 Mart 2021 Çarşamba 09:44
  • Ankara hava durumu 3 Mart 202103 Mart 2021 Çarşamba 09:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 3 Mart 2021 - ASKİ03 Mart 2021 Çarşamba 09:09
  • Elektrik Kesintisi 3 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ03 Mart 2021 Çarşamba 09:09
  • Su Kesintisi 3 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ03 Mart 2021 Çarşamba 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?03 Mart 2021 Çarşamba 09:00
  • Köylerden ilçeye ücretsiz servis uygulaması başladı03 Mart 2021 Çarşamba 06:06
  • Çalışmalar resmen başladı03 Mart 2021 Çarşamba 05:03
  • Unuttuğumuz edep ve terbiye03 Mart 2021 Çarşamba 04:04
  • Çankaya'dan İdlib'e ev desteği03 Mart 2021 Çarşamba 03:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti