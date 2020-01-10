Ankara'da ekmek zammı iptal edildi!

Ankara'da geçtiğimiz günlerde ekmeğe gelen zam ile ekmek fiyatı 1 lira 50 kuruş olmuştu. Bugün Ankara Valiliğinde toplanan komisyon kararınca ekmek zammı iptal edildi. Ankaralılar 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruşa satın alacak.

Ankara'da geçtiğimiz günlerde ekmeğe gelen zam ile ekmek fiyatı 1 lira 50 kuruş olmuştu. Bugün Ankara Valiliğinde toplanan komisyon kararınca ekmek zammı iptal edildi.

Ankaralılar 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruşa satın alacak.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (ANKESOB), 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen zam kararı, Ankara Valiliğinde toplanan komisyon tarafından iptal edildi.

Buna göre, Ankara'da 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edilecek.