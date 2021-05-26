Ankara'da El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi’ne yönelik operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında gözaltı kararı verilen El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi mensubu 11 kişiden 7'sinin yakalandığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 şüphelinin 26 Mayıs 2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.
Şüphelilerden 7’si yakalanarak gözaltına alınmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."
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