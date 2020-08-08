  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 31 °C
»

Ankara'da elektrik hatları yenilenecek

Başkentte 10 Ağustos-8 Kasım tarihleri arasında elektrik hatları yenilenecek. Yenileme çalışmaları nedeniyle kentin birçok noktasında altyapı ve kazı çalışması sürdürülecek.
Ankara'da elektrik hatları yenilenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) kararıyla ENERJİSA tarafından uygulanacak uzun süreli elektrik hattı yenileme çalışmalarında şehrin birçok noktasında altyapı ve kazı çalışmaları yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kullanım ömrünü tamamlamış enerji hatlarının (havai hatlar) yer altına alınacağı bildirildi. Açıklamada, ''Enerji kalitesini yükselterek gerilim düşümünden kaynaklı arızaların ve kesintilerin önüne geçmek için eski trafolar ile cadde ve sokaklarda tehlike yaratma ihtimali bulunan elektrik direkleri kaldırılarak yerine galvaniz direkler konulacak.'' ifadesi kullanıldı.

AYKOME kararıyla elektrik hattı yenileme çalışmalarına başlayacak ENERJİSA'nın, bu çalışmalar süresince fiziki ve teknik koşullara uyulmasından trafik güvenliğine, çıkarılan enkazın uygun döküm alanlarına taşınmasından kazı doldurma işlemine kadar birçok konuda takip edileceği belirtildi.

Şehir hastanelerinin enerji taleplerinin karşılanmasının da amaçlandığı belirtilen açıklamada, bu hastanelerin bulunduğu bölgelerde, yoğun insan sirkülasyonunun yaşanması nedeniyle vatandaşların hastaneye geliş gidişlerinde daha sağlıklı ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi için elektrik hattı yenileme çalışmalarına hız verileceği kaydedildi.

Elektrik hatlarının yenilenmesi kapsamında uzun süreli çalışmaların yapılacağı bölgeler ve tarihler şöyle:

- Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi ile civarındaki cadde ve sokaklar: 10 Ağustos-13 Eylül

- Çankaya Malazgirt Mahallesi, Dikmen Caddesi, Lizbon Caddesi, İlker Caddesi ve civar sokaklar: 10 Ağustos-8 Kasım

- Keçiören Ayvalı Mahallesi, Ayvalı Caddesi, Süleymaniye Caddesi, Halil Sezai Arkut Caddesi, Mustafa Üstündağ Caddesi, Etlik Caddesi, Gazze Caddesi, Seval Caddesi, Nihan Caddesi ve civar sokaklar: 10 Ağustos-27 Eylül

- Etlik Şehir Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Tanzimat Caddesi, Eşref Bitlis Caddesi, İvedik Kavşağı, Beypazarı Caddesi ve 90. Sokak: 10 Ağustos-30 Ağustos

- Bilkent Şehir Hastanesi çevresi ve Bilkent Bulvarı, İhsan Doğramacı Bulvarı, Lodumlu yolu çevresinde bulunan cadde ve sokaklar: 16 Ağustos-11 Ekim

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Temmuzda hava yoluyla yaklaşık 6,2 milyon yolcu taşındı07 Ağustos 2020 Cuma 13:20
  • Profil Temelli Danışmanlık Sistemi ile 1,8 milyonu aşkın gence destek07 Ağustos 2020 Cuma 13:19
  • Otomobil pazarının lideri Renault oldu07 Ağustos 2020 Cuma 11:44
  • 'Sanayi kenti'nde teşvikli yatırımlarla 5 bin kişiye iş kapısı açılacak07 Ağustos 2020 Cuma 11:43
  • Bankalarla görüş alışverişi toplantısında normalleşme sinyali07 Ağustos 2020 Cuma 11:42
  • Merkez Bankası, Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini yarıya düşürdü07 Ağustos 2020 Cuma 10:28
  • Borsa güne düşüşle başladı07 Ağustos 2020 Cuma 10:07
  • Ekonomide normalleşme değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi07 Ağustos 2020 Cuma 09:29
  • Kuyumcular Odası'ndan sahte altın uyarısı07 Ağustos 2020 Cuma 09:25
  • BDDK: Yurt dışında yerleşik tüm bankalar TL’ye erişim kısıtlamalarından muaf07 Ağustos 2020 Cuma 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti