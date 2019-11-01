Ankara'da engelliler unutuldu mu?

Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediyesi’nin ortaklaşa çalışmalarıyla yapılan Selanik Caddesi ve çalışmaları devam eden Karanfil Sokak’ta engelliler için yapılan kılavuz yolların bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

Cadde ve sokaklarda bulunan kılavuz kabartmalı yollar görme engelliler için hayati önem taşıyor. Daha önceleri sarı yüzeye yapışkan şekilde bulunan sarı kılavuz yollar kaygan zemin oluşturduğu ve sökük yerlerine takılıp düşülmemesi için kaldırılmıştı. Bugünlerde Başkent’in nüfus yoğunluğu en çok olan Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi gibi noktalarında bu kılavuz yollardan bulunmuyor. Buna ek olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi ’nin ortak çalışmasıyla yenilenen Selanik Caddesi ve çalışmaları devam eden Karanfil Sokak ’ta kabartmalı kılavuz yolların bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar, “Unutuldu mu?” sorusunu sordu.

YALNIZCA YÜKSEL CADDESİ’NDE BULUNUYOR

Geçtiğimiz aylarda Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nin uzun süre sonra ortaklaşa çalışmasıyla Kızılay çevresindeki sokak ve caddelerin çevre düzenlemesine başlanmıştı. Ancak çalışmaları biten Selanik Caddesi engelliler için kılavuz yollarının bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar eski kılavuz yolların kaldırıldığını ancak yeni yapılan kaldırımlara neden yeni kılavuz yollarının yapılmadığını sorarak, “Unutuldu mu?” diye sordu. Çalışması devam eden Karanfil Sokak’ta da aynı şekilde kılavuz yollar bulunmazken yalnızca Yüksel Caddesi’nde yeni taştan yapılmış kabartmalı kılavuz yollar bulunuyor.

KALDIRILANLARIN YERİNE YENİSİ GELMEDİ, ENGELLİLER ZOR ANLAR YAŞIYOR

Geçtiğimiz aylarda tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi başta olmak üzere Başkent’in pek çok noktasında sarı kılavuz yollar kaldırılmıştı. Ancak üzerinden geçen süreye rağmen bu yolların yerine yenisi yapılmadı. Bu yolları kullanmak zorunda olan görme engelli vatandaşlar ise, yürürken büyük güçlük çekiyorlar. Çoğu zaman önlerinde bir kaldırım bir elektrik direği ya da araba çıkıyor. Kılavuz yol olmadığı için yollarını şaşırdıkları ya da yanlışlık caddeye çıktıkları oluyor. Engelli vatandaşlar biran önce kendileri için kılavuz yolların yapılmasını istiyor.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

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